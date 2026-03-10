تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
على وقع الحرب في المنطقة.. مصر ترفع أسعار البنزين والسولار والغاز
Lebanon 24
10-03-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة البترول المصرية
رفع أسعار عدد من
المنتجات البترولية
وغاز تموين السيارات، اعتبارا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 آذار (بالتوقيت المحلي)، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.
وشملت الزيادة أسطوانات
الغاز
المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها.
