مع إشارات ترامب إلى احتمال انتهاء حرب إيران.. النفط يهبط دون 90 دولاراً

تراجعت أسعار بشكل حاد خلال مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هوت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 9% وسط تقارير عن احتمال زيادة الإمدادات العالمية من النفط، وحديث الرئيس الأميركي عن احتمال انتهاء الحرب على .



وانخفضت العقود الآجلة لخام خام غرب الوسيط الأميركي بنحو 9% لتسجل حوالي 85.77 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي بأكثر من 9% إلى نحو 89.58 دولاراً للبرميل.



وقال إن الحرب في قد تنتهي قريبا، حتى مع استعراض المحافظين الإيرانيين ولاءهم للزعيم الأعلى الجديد مجتبى .



كانت أسعار النفط قد زادت خسائرها في تداولات ما بعد التسوية أمس الاثنين، إذ تراجعت عقود برنت والخام الأميركي والبنزين بأكثر من 5% إضافية، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى أن إدارة ترامب تدرس تخفيف النفطية المفروضة على بشكل أكبر.

