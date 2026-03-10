تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع إشارات ترامب إلى احتمال انتهاء حرب إيران.. النفط يهبط دون 90 دولاراً

Lebanon 24
10-03-2026 | 02:08
A-
A+
مع إشارات ترامب إلى احتمال انتهاء حرب إيران.. النفط يهبط دون 90 دولاراً
مع إشارات ترامب إلى احتمال انتهاء حرب إيران.. النفط يهبط دون 90 دولاراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هوت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 9% وسط تقارير عن احتمال زيادة الإمدادات العالمية من النفط، وحديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال انتهاء الحرب على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 9% لتسجل حوالي 85.77 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 9% إلى نحو 89.58 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب إن الحرب في الشرق الأوسط قد تنتهي قريبا، حتى مع استعراض المحافظين الإيرانيين ولاءهم للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

كانت أسعار النفط قد زادت خسائرها في تداولات ما بعد التسوية أمس الاثنين، إذ تراجعت عقود برنت والخام الأميركي والبنزين بأكثر من 5% إضافية، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى أن إدارة دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات النفطية المفروضة على روسيا بشكل أكبر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خام برنت يهبط إلى مستويات ما دون 90 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستويات خلال الجلسة والخام الأميركي يهبط دون 66 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": أسعار النفط تهبط بأكثر من دولار للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي ترامب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيراني

العقوبات

خام برنت

دونالد

خامنئي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:16 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:03 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:19 | 2026-03-10
Lebanon24
04:16 | 2026-03-10
Lebanon24
03:03 | 2026-03-10
Lebanon24
02:20 | 2026-03-10
Lebanon24
00:30 | 2026-03-10
Lebanon24
00:00 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24