إقتصاد
مع إشارات ترامب إلى احتمال انتهاء حرب إيران.. النفط يهبط دون 90 دولاراً
Lebanon 24
10-03-2026
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
بشكل حاد خلال مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هوت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 9% وسط تقارير عن احتمال زيادة الإمدادات العالمية من النفط، وحديث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن احتمال انتهاء الحرب على
إيران
.
وانخفضت العقود الآجلة لخام خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي بنحو 9% لتسجل حوالي 85.77 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام
خام برنت
القياسي العالمي بأكثر من 9% إلى نحو 89.58 دولاراً للبرميل.
وقال
ترامب
إن الحرب في
الشرق الأوسط
قد تنتهي قريبا، حتى مع استعراض المحافظين الإيرانيين ولاءهم للزعيم الأعلى الجديد مجتبى
خامنئي
.
كانت أسعار النفط قد زادت خسائرها في تداولات ما بعد التسوية أمس الاثنين، إذ تراجعت عقود برنت والخام الأميركي والبنزين بأكثر من 5% إضافية، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى أن إدارة
دونالد
ترامب تدرس تخفيف
العقوبات
النفطية المفروضة على
روسيا
بشكل أكبر.
