بسبب ارتفاع أسعار الوقود.. شركات الطيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر

قالت شركة "إير نيوزيلاند" اليوم الثلاثاء إنها رفعت أسعار التذاكر بسبب الصراع في ، وقد تتخذ مزيدا من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، مما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار .



وقالت النيوزيلندية إن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشدة إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل في الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين إزاء الصراع.



ورفعت الحرب الأميركية على أسعار النفط، مما أدى إلى اضطراب السفر العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود عميق في السفر واحتمال توقف الطيران على نطاق واسع، وفق وكالة " ".

