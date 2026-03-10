تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران.. الدولار يتراجع
Lebanon 24
10-03-2026
|
04:16
فقد الدولار بعض جاذبيته كملاذ آمن بسبب التكهنات بأن الحرب في
الشرق الأوسط
قد تكون محدودة، مما أدى إلى انخفاض أسعار
النفط
المرتفعة للغاية وصعود الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وبلغ سعر الدولار 157.73 ين و1.1632 مقابل اليورو في بداية التداول الآسيوي، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته في اليوم السابق بعد أن قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن
واشنطن
"متقدمة جداً" في الحرب على
إيران
عن تقديره الأولي الذي كان يتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع.
وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 92.46 دولار للبرميل في صباح
آسيا
، بانخفاض عن أعلى مستوياتها التي بلغت 120 دولاراً أمس الاثنين، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند نحو 0.7068 دولار بعد أن ظل يتراوح في نطاق 70 سنتاً منذ اندلاع الحرب.
وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني: "السوق تأخذ استراحة فقط.. نحن حذرون من أن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة بمجرد إعلان نهاية الحرب.. نشعر أننا لم نشهد نهاية التقلبات بعد".
وكان الدولار ملاذاً مفضلاً للمتعاملين، إذ أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى تجميد صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، مما رفع أسعار الطاقة.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ذلك إلى تقييد النمو العالمي من خلال فرض ضرائب على الأعمال التجارية والاستهلاك، وفي الوقت نفسه دفع البنوك المركزية إلى الابتعاد عن تخفيف أسعار الفائدة.
وتعافى الجنيه الإسترليني من انخفاضه أمس الاثنين ليستقر عند 1.3412 دولار، واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5932 دولار.
