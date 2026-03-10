مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم.. ارتفاع في اسعار الذهب

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية انتهاء الحرب في قريباً.



ومن المرجح أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً للذهب الذي لا يدر عائداً.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5161.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3% إلى 5171.10 دولار، وفقاً لوكالة " ".

