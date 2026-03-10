تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
10-03-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى إمكانية انتهاء الحرب في
الشرق الأوسط
قريباً.
ومن المرجح أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملاً إيجابياً للذهب الذي لا يدر عائداً.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5161.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3% إلى 5171.10 دولار، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
