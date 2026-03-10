تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بسبب حصار هرمز.. تخفيض الإنتاج بـ6.7 مليون برميل في الخليج

Lebanon 24
10-03-2026 | 10:04
بسبب حصار هرمز.. تخفيض الإنتاج بـ6.7 مليون برميل في الخليج
بسبب حصار هرمز.. تخفيض الإنتاج بـ6.7 مليون برميل في الخليج photos 0
أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن أربع دول خليجية خفضت إنتاجها النفطي بمجموع يصل إلى نحو 6.7 مليون برميل يومياً، وهي التخفيضات الأكثر تأثيراً منذ بداية الحرب على إيران، حيث تمثل تقليصاً للمعروض العالمي بنسبة 10%.

وشملت التخفيضات السعودية بما يتراوح بين 2 و2.5 مليون برميل يومياً، والعراق بنحو 2.9 مليون برميل، فيما خفضت الإمارات إنتاجها ما بين 500 و800 ألف برميل، والكويت بنحو نصف مليون برميل يومياً. وتأتي هذه الخطوة القسرية نتيجة امتلاء خزانات النفط بسبب التوقف شبه الكامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه 20% من الإمدادات العالمية.

وقد انعكس نقص المعروض ارتباكاً واسعاً في الأسواق، حيث قفز سعر خام برنت إلى قرابة 120 دولاراً للبرميل يوم أمس الاثنين، قبل أن يتراجع إلى نحو 92 دولاراً عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع فيها نهاية قريبة للحرب.

ميدانياً، هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم بمنع شحن "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية، فيما حذر ترامب من ضربات أشد إذا عُطلت الصادرات عبر المضيق. من جهتها، حذرت شركة "أرامكو" السعودية من عواقب "كارثية" على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات إذا استمر تعطل الشحن، مؤكدة أن التأثير سيتجاوز قطاعي الشحن والتأمين لينذر بأزمات متسلسلة وخيمة.

