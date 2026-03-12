تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية

Lebanon 24
12-03-2026 | 16:08
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
تعزز الهند تعاونها النفطي مع إيران عبر تسيير ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ الهندية، في خطوة تأتي وسط متغيرات دولية وإقليمية تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التحركات في ظل سعي نيودلهي لتأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية، حيث تُعد النفط الإيراني خياراً استراتيجياً ومجدياً اقتصادياً للهند، لا سيما مع استمرار الاضطرابات في مسارات الشحن العالمية وتقلبات الأسعار.

وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية والتحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية، تواصل الهند الموازنة بين علاقاتها مع القوى الدولية ومصالحها الوطنية في قطاع الطاقة. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره محاولة هندية لتنويع مصادر توريد النفط وضمان استقرار الإمدادات لدعم نموها الاقتصادي المتسارع.

مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء فارس عن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط: ناقلات النفط الثلاث التي أوقفتها الهند ليست لنا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تدرس السيطرة على ناقلات النفط الإيرانية للضغط على طهران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر رويترز: أميركا تدرس مصادرة ناقلات تحمل نفطا إيرانيا للضغط على طهران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النفط الايراني: التعاون النفطي بین ایران والولایات المتحدة ممكن
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 01:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط الإيراني

دبلوماسي

الإيراني

العقوبات

الهندية

نيودلهي

الهندي

