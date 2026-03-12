تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
Lebanon 24
12-03-2026
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعزز
الهند
تعاونها النفطي مع
إيران
عبر تسيير ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ
الهندية
، في خطوة تأتي وسط متغيرات دولية وإقليمية تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي
نيودلهي
لتأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية، حيث تُعد
النفط الإيراني
خياراً استراتيجياً ومجدياً اقتصادياً للهند، لا سيما مع استمرار الاضطرابات في مسارات الشحن العالمية وتقلبات الأسعار.
وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية والتحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية، تواصل الهند الموازنة بين علاقاتها مع القوى الدولية ومصالحها الوطنية في قطاع الطاقة. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره محاولة هندية لتنويع مصادر توريد
النفط
وضمان استقرار الإمدادات لدعم نموها الاقتصادي المتسارع.
