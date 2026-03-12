الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية

تعزز تعاونها النفطي مع عبر تسيير ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ ، في خطوة تأتي وسط متغيرات دولية وإقليمية تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.



وتأتي هذه التحركات في ظل سعي لتأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية، حيث تُعد خياراً استراتيجياً ومجدياً اقتصادياً للهند، لا سيما مع استمرار الاضطرابات في مسارات الشحن العالمية وتقلبات الأسعار.



وعلى الرغم من الضغوط الدبلوماسية والتحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية، تواصل الهند الموازنة بين علاقاتها مع القوى الدولية ومصالحها الوطنية في قطاع الطاقة. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره محاولة هندية لتنويع مصادر توريد وضمان استقرار الإمدادات لدعم نموها الاقتصادي المتسارع.





