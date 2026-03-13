الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق

أشارت في تقريرها الأخير إلى وجود تغيرات ملموسة في مستويات المخزونات النفطية العالمية، مما يعكس تحولاً في موازين والطلب.



ويُسلط التقرير الضوء على تراجع في الإمدادات النفطية، بالتزامن مع سياسات الإنتاج التي تتبعها الدول المصدرة، وسط تساؤلات حول استجابة الأسواق للتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وأوضحت الوكالة أن تراكم المخزونات في بعض المناطق يلعب دوراً محورياً في امتصاص الصدمات السعرية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث ضغوط إضافية على الأسواق إذا استمرت معدلات الاستهلاك في الصعود مقابل استقرار وتيرة الإنتاج.



وتأتي هذه التقديرات في وقت تحاول فيه الاقتصادات الكبرى الموازنة بين الحاجة إلى تأمين مخزونات استراتيجية وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على قطاع الطاقة عالمياً.







