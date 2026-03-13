تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق
Lebanon 24
13-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت
وكالة الطاقة الدولية
في تقريرها الأخير إلى وجود تغيرات ملموسة في مستويات المخزونات النفطية العالمية، مما يعكس تحولاً في موازين
العرض
والطلب.
ويُسلط التقرير الضوء على تراجع
الفجوة
في الإمدادات النفطية، بالتزامن مع سياسات الإنتاج التي تتبعها الدول المصدرة، وسط تساؤلات حول استجابة الأسواق للتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وأوضحت الوكالة أن تراكم المخزونات في بعض المناطق يلعب دوراً محورياً في امتصاص الصدمات السعرية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث ضغوط إضافية على الأسواق إذا استمرت معدلات الاستهلاك في الصعود مقابل استقرار وتيرة الإنتاج.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تحاول فيه الاقتصادات الكبرى الموازنة بين الحاجة إلى تأمين مخزونات استراتيجية وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على قطاع الطاقة عالمياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
13/03/2026 08:56:52
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
Lebanon 24
أ ف ب: منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
13/03/2026 08:56:52
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تمر بمرحلة تحول حاسمة بسبب توترات الشرق الأوسط
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تمر بمرحلة تحول حاسمة بسبب توترات الشرق الأوسط
13/03/2026 08:56:52
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
Lebanon 24
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
13/03/2026 08:56:52
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية
الطاقة الدولية
الفجوة
التزام
النفط
العرض
تيجي
كاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات
Lebanon 24
الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات
01:17 | 2026-03-13
13/03/2026 01:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
Lebanon 24
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
00:21 | 2026-03-13
13/03/2026 12:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
Lebanon 24
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
17:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
Lebanon 24
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
16:08 | 2026-03-12
12/03/2026 04:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
Lebanon 24
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
11:07 | 2026-03-12
12/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
Lebanon 24
لأول مرة منذ"حرب الإسناد": حزب الله يسيطر على سلم التصعيد
06:00 | 2026-03-12
12/03/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
12/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
Lebanon 24
شارك في مسلسل "مولانا".. استشهاد مخرج ومصور مع ابنته في الغارة الإسرائيلية على عرمون
05:48 | 2026-03-12
12/03/2026 05:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:17 | 2026-03-13
الألمنيوم قرب أعلى مستوى في أربع سنوات
00:21 | 2026-03-13
أميركا تسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق في البحر حتى 11 نيسان
17:00 | 2026-03-12
بين عجز الموازنة وتضخم الديون.. الاقتصاد الإيراني يدفع ثمن التوتر الإقليمي
16:08 | 2026-03-12
الهند تعزز تعاونها النفطي مع طهران.. ناقلات إيرانية تتجه للموانئ الهندية
11:07 | 2026-03-12
ما بعد إغلاق هرمز.. طفرة في التحديات تواجه إمدادات النفط العالمية
08:00 | 2026-03-12
على وقع التصعيد في مضيق هرمز.. ما هي سيناريوهات أسواق الطاقة ما بعد الحرب؟
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 08:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24