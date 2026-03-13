تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق

Lebanon 24
13-03-2026 | 00:00
A-
A+
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق
الطاقة الدولية: تحولات في المخزونات النفطية العالمية تؤشر على تغير موازين السوق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير إلى وجود تغيرات ملموسة في مستويات المخزونات النفطية العالمية، مما يعكس تحولاً في موازين العرض والطلب.

ويُسلط التقرير الضوء على تراجع الفجوة في الإمدادات النفطية، بالتزامن مع سياسات الإنتاج التي تتبعها الدول المصدرة، وسط تساؤلات حول استجابة الأسواق للتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وأوضحت الوكالة أن تراكم المخزونات في بعض المناطق يلعب دوراً محورياً في امتصاص الصدمات السعرية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث ضغوط إضافية على الأسواق إذا استمرت معدلات الاستهلاك في الصعود مقابل استقرار وتيرة الإنتاج.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تحاول فيه الاقتصادات الكبرى الموازنة بين الحاجة إلى تأمين مخزونات استراتيجية وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على قطاع الطاقة عالمياً.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: منظمة الطاقة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن المخزونات الاستراتيجية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط تمر بمرحلة تحول حاسمة بسبب توترات الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة تكلف شركات عالمية بمراقبة المنشآت النفطية
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 08:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الطاقة الدولية

الطاقة الدولية

الفجوة

التزام

النفط

العرض

تيجي

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:17 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:21 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:07 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:17 | 2026-03-13
Lebanon24
00:21 | 2026-03-13
Lebanon24
17:00 | 2026-03-12
Lebanon24
16:08 | 2026-03-12
Lebanon24
11:07 | 2026-03-12
Lebanon24
08:00 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24