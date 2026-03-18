تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

اليابان تسجّل فائضًا تجاريًا مفاجئًا رغم التوترات العالمية

Lebanon 24
18-03-2026 | 10:21
A-
A+

اليابان تسجّل فائضًا تجاريًا مفاجئًا رغم التوترات العالمية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجلت اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 57.3 مليار ين "360 مليون دولار" خلال الشهر الماضي، مقابل عجز تجاري في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء.

وزادت صادرات اليابان خلال شباط الماضي بنسبة 4.2% إلى 9.57 تريليون ين، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية اليابانية وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 10.2% إلى 9.51 تريليون ين، بعد انكماشها بنسبة 2.5% خلال يناير الماضي، الذي شهد عجزاً بقيمة 1.15 تريليون ين، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

ومن المرجح ارتفاع تكاليف الاستيراد في اليابان مع إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي فعلياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى.

وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من النفط، وقفز سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي في الأسابيع الأخيرة إلى حوالي 100 دولار للبرميل.

ويلقي عدم الاستقرار الجيوسياسي، ولا سيما الحرب في إيران، بظلاله على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير، إلا أنه من المنتظر أن يساعد ضعف الين أمام الدولار صادرات اليابان واقتصادها ككل.

وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 10.9% سنوياً، على الرغم من أن الطلب كان على الأرجح ضعيفاً بشكل غير معتاد بسبب تزامن عطلة رأس السنة القمرية هذا العام مع شهر فبراير الماضي، كما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8%، مع تراجع صادرات السيارات.

ولا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات اليابانية، والتي تبلغ حالياً 15%، تلقي بظلالها على شركات صناعة السيارات ومصنعي مستلزمات السيارات في اليابان.

في المقابل حافظت الصادرات إلى أوروبا على مستواها، مسجلة نمواً بنسبة 17% في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما نمت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8%. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبوط الصادرات 12.6% يخفض فائض تجارة النرويج
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بالمر يسجل احتفاليته كعلامة تجارية
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق تجاري مفاجئ بين أميركا والهند يثير تساؤلات حول استمراريته
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب ثابت رغم التوترات.. وهذه آخر الاسعار
lebanon 24
Lebanon24
18/03/2026 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة المالية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

دونالد

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-18
Lebanon24
08:50 | 2026-03-18
Lebanon24
08:23 | 2026-03-18
Lebanon24
08:00 | 2026-03-18
Lebanon24
06:12 | 2026-03-18
Lebanon24
05:31 | 2026-03-18
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24