Najib Mikati
صندوق النقد: لا طلبات لتمويل طارئ ونراقب تداعيات الحرب على النمو والتضخم

Lebanon 24
20-03-2026 | 00:00
صندوق النقد: لا طلبات لتمويل طارئ ونراقب تداعيات الحرب على النمو والتضخم
أكد صندوق النقد الدولي، أنه لم يتلقَ أي طلبات رسمية لتمويل طارئ، مؤكدًا أن الصندوق "على أهبة الاستعداد لدعم الدول الأعضاء حسب الحاجة".

وأضاف الصندوق، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أنه يراقب من كثب التطورات في الحرب الإيرانية، والاضطرابات التي لحقت بإنتاج الطاقة، وتأثير ذلك على الدول الأعضاء.

وأوضح أن تقييمه الأولي هو أن الحرب الإيرانية ستضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتمد ذلك على قدرة هذه الدول على استئناف الصادرات، وبين أن التأثير الإجمالي للحرب في إيران سيعتمد على مدة النزاع وشدته ونطاقه.

وحذر من أنه إذا استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع لفترة طويلة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأكد الصندوق أن الصراع يُفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي الهش أصلًا في البلاد، لافتًا إلى أن فريقًا تابعًا له موجود في باريس لعقد اجتماع مع السلطات اللبنانية بشأن التقييم الأولي للنزاع.

مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: نراقب التطورات في الشرق الأوسط ونقيم التداعيات
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي قادر على رفع النمو العالمي بنسبة تقارب 1%
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: استعادة النمو في لبنان تتطلب إصلاحات شاملة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: استعادة النمو في لبنان ستتطلب إصلاحات شاملة
lebanon 24
Lebanon24
20/03/2026 06:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

النقد الدولي

الإيرانية

الدول على

اللبنانية

الإيراني

الخليجي

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:56 | 2026-03-19
Lebanon24
17:51 | 2026-03-19
Lebanon24
17:35 | 2026-03-19
Lebanon24
17:00 | 2026-03-19
Lebanon24
16:49 | 2026-03-19
Lebanon24
10:38 | 2026-03-19
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
19:43 | 2026-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
