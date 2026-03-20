تعديل عاجل في تسعير النفط الخليجي

وأعلنت "إس آند بي غلوبال إنرجي" تعديل منهجية التسعير المعتمدة لخام دبي، في خطوة تستهدف تشجيع زيادة الكميات القابلة للتسليم وسط شح المعروض. وبموجب التغيير الجديد، جرى تعليق "فارق التسعير" الخاص بخام مربان، بما يمنع تداوله دون مستوى خام دبي في التقييم اليومي.وأوضحت "بلاتس"، التابعة للشركة، أن الهدف من القرار هو توسيع حجم الإمدادات الداخلة في آلية التسعير، في وقت بات الإدراج يقتصر على خامي مربان وعُمان فقط، نتيجة القيود الحادة التي فرضها تعطل الملاحة عبر المضيق.ويأتي هذا التطور في ظل فوضى تضرب سوق العالمية بعد اتساع الحرب في الشرق الأوسط بين وإسرائيل وإيران، وما رافقها من هجمات طالت منشآت طاقة حساسة.كما تسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز في تعطيل معظم صادرات النفط من ، ما دفع المنتجين إلى تشديد إدارة الإمدادات وتقليص الكميات المتاحة.ويُعد هذا التعديل الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، بعدما كانت خامات خليجية قد استُبعدت من آلية التسعير في الأيام الأولى من الحرب.وتواجه ضغوطا على مستوى الإنتاج، رغم استمرار جزء من التدفقات عبر ميناء الفجيرة الواقع خارج المضيق، فيما تأثرت أيضا شحنات عبر ميناء الفحل الذي شهد اضطرابات بدوره.وخلال آخر جلسة تقييم، بلغ سعر خام مربان نحو 125.9 دولارا للبرميل، مقابل 166.8 دولارا لخام دبي، مع ترجيحات بتراجع هذه الفجوة بعد دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ.وسجلت العقود الآجلة لخام مربان ارتفاعا بنحو 1% عقب الإعلان، رغم تراجع خامي برنت وغرب في اليوم نفسه.وأكدت "بلاتس" أنها ستواصل متابعة تطورات السوق عن كثب، مشيرة إلى أن مزيدا من التعديلات على منهجية التسعير يبقى واردا، سواء إذا استمرت الاضطرابات أو في حال عادت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. (الشرق)