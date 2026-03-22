خوفا من نفاد الإمدادات.. دولة أوروبية تفرض قيودا على مشتريات الوقود

فرضت سلوفينيا اليوم الأحد قيودا مؤقتة على شراء الوقود لمعالجة النقص في محطات التزود بالوقود، الذي يعزى جزئيا إلى عمليات التزود بالوقود عبر الحدود وتكديس المخزونات بسبب الحرب على ، مما أثار مخاوف بشأن توافر الإمدادات في الوقت الذي تجري فيه البلاد انتخابات.



ويقتصر التزود بالوقود في محطات الخدمة الشخصية على 50 لترا يوميا للمركبات الخاصة و200 لتر للكيانات القانونية وأصحاب الأعمال، مثل المزارعين.



وذكر رئيس الوزراء مساء أمس السبت أن هذه القيود ستظل سارية حتى إشعار آخر، وفقاً لـ" ".

