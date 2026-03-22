هل يستفيد قطاع الطاقة النظيفة من حرب إيران؟

تسبب الصراع في بتداعيات صادمة بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، لا سيما بعد أن أغلقت طهران عملياً مضيق هرمز الحيوي، ما دفع أسعار والغاز إلى مستويات قياسية وأعاد تسليط الضوء على خارطة الطاقة العالمية، وتعزيز الحاجة للتوسع في المزيج الطاقوي وتعزيز الطاقة المتجددة.



ويرى محللون أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لإعادة صياغة السياسات العالمية للطاقة، إذ إن التحول نحو المزيج الطاقوي والطاقة النظيفة ضرورة اقتصادية واستراتيجية.

لكن هذا التحول يواجه جملة من التحديات، فبينما تسلط تداعيات الحرب الضوء على أهمية القطاع وضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات فيه، فإنها في الوقت نفسه تفرض ضغوطاً تضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، بما يعيق خطط التوسع بالنسبة للشركات العامة بالقطاع.



عواقب غير متوقعة

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن:

حرب إيران ستكون لها عواقب "غير متوقعة" كثيرة لن تروق للرئيس الأميركي .

من المرجح أن يكون أحدها تسريع التحول العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون.

أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، حيث أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز.

ووفق التقرير، فقد أثبتت إيران الآن أن السيطرة على المضيق "تمنحها قبضة خانقة على الاقتصاد العالمي.. حتى لو قررت طهران في مرحلة ما، أن لديها مصلحة في إعادة فتح مضيق هرمز، فإنها سترغب دائماً في الاحتفاظ بخيار إغلاقه مرة أخرى كتهديد واضح لردع المعتدين".



ومن ثم "يُشكل الاعتماد المفرط على النفط والغاز المستوردين خطراً مزمناً لحدوث صدمات اقتصادية حادة وغير متوقعة.. وقد سلطت الأزمة الضوء على هذه المشكلة، وعلى كيفية مساهمة الطاقة النظيفة في معالجتها، ما دفع الحكومات حول العالم إلى التركيز عليها"، وفق التقرير.



من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء مع تصاعد حدة الحرب: "أعتقد أنه ينبغي علينا اغتنام هذه الفرصة للتحول إلى الطاقة المتجددة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع".



وفي يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، اتفق وزراء الاقتصاد من دول جنوب شرق آسيا في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على "تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة" من أجل "تعزيز أمن الطاقة الإقليمي ومرونته".



كما وجّه الكيني موساليا مودافادي النداء نفسه إلى الدول الأفريقية في اليوم نفسه، قائلاً: "دعونا نعيد تصور .. لو كانت أفريقيا تعتمد على الطاقة النظيفة هل كانت أزمة ستترك الأثر المدمر نفسه؟".