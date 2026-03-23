Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يحسم الجدل: لا طلبات "تمويل طارئ" على طاولتنا حتى الساعة

Lebanon 24
23-03-2026 | 11:13
صندوق النقد يحسم الجدل: لا طلبات تمويل طارئ على طاولتنا حتى الساعة
صندوق النقد يحسم الجدل: لا طلبات تمويل طارئ على طاولتنا حتى الساعة photos 0
أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يتلقَّ، حتى الآن، أي طلبات رسمية من دول أعضاء للحصول على تمويل طارئ، مؤكداً استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب.

وأوضح الصندوق أن لديه الأدوات والقدرات المالية اللازمة لدعم الدول المتضررة من الأزمات الراهنة، مشيراً إلى أن أي طلب تمويل يخضع لتقييم دقيق بناءً على الاحتياجات التمويلية ومدى استقرار السياسات الاقتصادية للدولة الطالبة.
 
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه العديد من الاقتصادات الناشئة ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تقلبات أسواق الصرف وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمي.

Advertisement
