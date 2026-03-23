أخطر من أزمة النفط.. كيف يهدد إغلاق مضيق هرمز رغيف خبز الفقراء؟

حذرت تقارير اقتصادية من أن استمرار إغلاق يتجاوز في خطورته قطاع الطاقة والنفط ليمس بالأمن الغذائي العالمي، مؤكدة أن هذا المسار يُنذر بحدوث مجاعة عالمية نتيجة تعطل سلاسل الإمداد الحيوية.



وأوضحت التقارير أن المضيق لا يُعد معبراً لناقلات فحسب، بل هو شريان رئيسي تمر عبره كميات ضخمة من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمنافس الحيوية التي تعتمد عليها عشرات الدول.

وأشار الخبراء إلى أن أي توقف طويل الأمد في الحركة الملاحية سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء ونقص حاد في المعروض، مما يضع المجتمعات الأكثر هشاشة أمام كارثة إنسانية محققة، خاصة في ظل الاعتماد المتبادل بين وتمركز خطوط الشحن في هذا الممر الاستراتيجي.



