مع ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب

انخفضت أسعار بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.



وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.3% إلى 4348.60 دولار، نقلاً عن وكالة " ".



وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

