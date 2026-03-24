صفقة الملايين.. "سينوبك" الصينية تلتهم 5 ملايين برميل من النفط الكويتي

أفادت وكالة " " بأن شركة "سينوبك" العملاقة، التي تُعد أكبر مكرر للنفط في ، قامت بشراء نحو 5 ملايين برميل من الخام لتحميلها في شهر نيسان المقبل، في خطوة تعكس سعياً لتأمين الإمدادات في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.



وتأتي هذه الصفقة الضخمة في وقت تشهد فيه ترقباً شديداً لمسارات الشحن وإمدادات الطاقة، حيث فضلت الشركة الصينية تعزيز مخزوناتها من الكويتي نظراً لموثوقية الإمدادات وجودة الخام المتناسب مع مصافيها المتطورة.

ويرى محللون أن هذا التحرك من قِبل "سينوبك" يشير إلى استمرارية الطلب القوي من قِبل التنين الصيني، رغم التوترات الدولية التي تؤثر على خطوط الملاحة البحرية، كما يعزز من مكانة النفط كخيار استراتيجي أول للمستهلكين الكبار في آسيا.



