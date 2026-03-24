إقتصاد
صفقة الملايين.. "سينوبك" الصينية تلتهم 5 ملايين برميل من النفط الكويتي
Lebanon 24
24-03-2026
|
10:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "
رويترز
" بأن شركة "سينوبك"
الصينية
العملاقة، التي تُعد أكبر مكرر للنفط في
آسيا
، قامت بشراء نحو 5 ملايين برميل من الخام
الكويتي
لتحميلها في شهر نيسان المقبل، في خطوة تعكس سعياً لتأمين الإمدادات في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
وتأتي هذه الصفقة الضخمة في وقت تشهد فيه
الأسواق العالمية
ترقباً شديداً لمسارات الشحن وإمدادات الطاقة، حيث فضلت الشركة الصينية تعزيز مخزوناتها من
النفط
الكويتي نظراً لموثوقية الإمدادات وجودة الخام المتناسب مع مصافيها المتطورة.
ويرى محللون أن هذا التحرك من قِبل "سينوبك" يشير إلى استمرارية الطلب القوي من قِبل التنين الصيني، رغم التوترات الدولية التي تؤثر على خطوط الملاحة البحرية، كما يعزز من مكانة النفط
الخليجي
كخيار استراتيجي أول للمستهلكين الكبار في آسيا.
