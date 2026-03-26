تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

أسعار الشحن الجوي ترتفع.. إليكم الكلفة الجديدة للكيلوغرام الواحد

Lebanon 24
26-03-2026 | 11:44
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدت الحرب المندلعة على إيران إلى قفزة نوعية في تكاليف الشحن العالمي، حيث سجلت الأسعار الفورية للشحن الجوي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى نحو 3.19 دولارات للكيلوغرام الواحد.

وتعود هذه الزيادة الحادة إلى جملة من العوامل المترتبة على الصراع، أبرزها تصاعد كلف التأمين والتشغيل، حيث فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية نتيجة زيادة المخاطر وتصاعد كلف التأمين على الناقلات والرحلات في المنطقة.
 
كما تسبب استمرار تعليق معظم رحلات الطيران الأجنبية والاضطرابات في مضيق هرمز بنقص في السعة المتاحة مقابل زيادة الطلب، مما دفع بالأسعار نحو مستويات قياسية.

وأضافت شركات النقل الجوي كلفة إضافية على متوسط السعر العالمي تأثراً بحالة عدم الاستقرار وتغير مسارات الرحلات لتجنب مناطق الصراع، في وقت أعلنت فيه شركات كبرى تعليقاً مؤقتاً أو حذراً للحجوزات المتجهة إلى دول الخليج، مما أدى إلى تراكم الشحنات وضغط هوامش الربح في قطاعات التجزئة.
 
وتأتي هذه التطورات في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، حيث انعكست ضغوط الشحن وارتفاع أسعار النفط والغاز على معدلات التضخم العالمية، وسط تحذيرات اقتصادية من دخول بعض الاقتصادات الكبرى في حالة ركود تضخمي.

النفط والغاز

دول الخليج

مضيق هرمز

أمين على

الخليج

الغاز

النفط

الكلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
08:22 | 2026-03-26
Lebanon24
07:01 | 2026-03-26
Lebanon24
05:36 | 2026-03-26
Lebanon24
04:28 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24