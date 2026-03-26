أسعار الشحن الجوي ترتفع.. إليكم الكلفة الجديدة للكيلوغرام الواحد

أدت الحرب المندلعة على إلى قفزة نوعية في تكاليف الشحن العالمي، حيث سجلت الأسعار الفورية للشحن الجوي ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى نحو 3.19 دولارات للكيلوغرام الواحد.



وتعود هذه الزيادة الحادة إلى جملة من العوامل المترتبة على الصراع، أبرزها تصاعد كلف التأمين والتشغيل، حيث فرضت شركات الشحن رسوماً إضافية نتيجة زيادة المخاطر وتصاعد كلف التأمين على الناقلات والرحلات في المنطقة.

كما تسبب استمرار تعليق معظم رحلات الطيران الأجنبية والاضطرابات في بنقص في السعة المتاحة مقابل زيادة الطلب، مما دفع بالأسعار نحو مستويات قياسية.



وأضافت شركات النقل الجوي كلفة إضافية على متوسط السعر العالمي تأثراً بحالة عدم الاستقرار وتغير مسارات الرحلات لتجنب مناطق الصراع، في وقت أعلنت فيه شركات كبرى تعليقاً مؤقتاً أو حذراً للحجوزات المتجهة إلى ، مما أدى إلى تراكم الشحنات وضغط هوامش الربح في قطاعات التجزئة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، حيث انعكست ضغوط الشحن وارتفاع أسعار على معدلات التضخم العالمية، وسط تحذيرات اقتصادية من دخول بعض الاقتصادات الكبرى في حالة ركود تضخمي.



