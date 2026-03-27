ارتفاع التضخم في إسبانيا بأعلى وتيرة منذ 2024

ارتفع معدل التضخم في لأعلى مستوى له منذ حزيران 2024 بسبب حرب ، مما يدعم أسباب لرفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة " " للأنباء اليوم الجمعة.



وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلك في إسبانيا ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في آذار، مقابل 2.5% في شباط السابق عليه. ولكن الزيادة جاءت أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 3.8%.



وذكر "إيني" إن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود. ويثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في المخاوف من زيادة التضخم مثلما حدث قبل أربع سنوات.



ويرى المستثمرون أن قد يتدخل، كما أن بعض المسؤولين يدرسون بالفعل زيادة تكاليف الاقتراض في اجتماع البنك الشهر المقبل.

