إقتصاد
ارتفاع التضخم في إسبانيا بأعلى وتيرة منذ 2024
Lebanon 24
27-03-2026
|
13:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع معدل التضخم في
إسبانيا
لأعلى مستوى له منذ حزيران 2024 بسبب حرب
إيران
، مما يدعم أسباب
البنك المركزي الأوروبي
لرفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة "
بلومبرغ
" للأنباء اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلك في إسبانيا ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في آذار، مقابل 2.5% في شباط السابق عليه. ولكن الزيادة جاءت أقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 3.8%.
وذكر
مكتب الإحصاء الإسباني
"إيني" إن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود. ويثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في
الشرق الأوسط
المخاوف من زيادة التضخم مثلما حدث قبل أربع سنوات.
ويرى المستثمرون أن
البنك المركزي
الأوروبي
قد يتدخل، كما أن بعض المسؤولين يدرسون بالفعل زيادة تكاليف الاقتراض في اجتماع البنك الشهر المقبل.
