لمواجهة تداعيات حرب إيران.. اليونان تعلن عن إجراءات اقتصادية

حدد رئيس وزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سلسلة من الإجراءات الاقتصادية في خطاب أسبوعي اليوم الأحد، والتي تهدف إلى تخفيف آثار الصراع في على الأسعار المحلية.



وتشمل الإجراءات، بإجمالي ميزانية 300 مليون إعانات مستهدفة للأسر ذات الدخل المنخفض للوقود وسلع المتاجر الكبرى وأسمدة وتذاكر عبارات مع دعم إضافي للأسر التي لديها أطفال.



وقال ميتسوتاكيس: "نأمل أن يتم فتح منصة فيول باس التي تسمح للأسر بتقديم طلبات للحصول على دعم مالي لتعويض تكاليف ارتفاع الوقود، بحلول الأسبوع المقبل"، وفقاً لوكالة "د ب أ".

