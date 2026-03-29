بهدف تغطية وبيع قيمة الاعتمادات... مصرف ليبيا يبدأ بيع العملة الأجنبية للبنوك

قرر مصرف البدء في بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية من يوم الأربعاء الموافق 1 نيسان المقبل.



وقال ، في بيان اليوم الأحد، إن قرار المركزي يأتي بهدف تغطية وبيع قيمة الاعتمادات المستندية واستمرار منح موافقات جديدة وبيعها.



وأشار إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان توفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة ومستدامة، وفقاً لوكالة الأنباء .

وطالب مصرف الجمهورية العملاء الذين تقدموا بطلبات حجز وشراء عملة أجنبية عبر منصة الأغراض الشخصية التابعة له، بضرورة الإسراع في تغذية حساباتهم بالدينار الليبي بما يغطي قيمة الطلب.



وأشار المصرف إلى أن عدم استكمال التغطية المالية سيترتب عليه رفض طلب شراء العملة الأجنبية تلقائياً.