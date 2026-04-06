بفعل ضعف الطلب على الصادرات.. تراجع القمح والصويا والذرة في بورصة شيكاغو

تراجعت أسعار القمح في بأكثر من 1% اليوم الاثنين، لتقود خسائر الحبوب التي شملت الصويا والذرة، حيث ألقت المخاوف بشأن ضعف الطلب على الصادرات بظلالها على الأسعار، رغم أن تماسك أسعار الخام حدّ من وتيرة الهبوط.



انخفض عقد القمح الأكثر نشاطاً في (CBOT) بنسبة 1.3% ليصل إلى 5.90 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت الصويا بنسبة 0.3% إلى 11.60 دولار للبوشل، وفقدت الذرة 0.7% لتستقر عند 4.49 دولار للبوشل.



قال أحد التجار في : "هناك غياب في الرغبة الشرائية من قبل المستهلكين النهائيين في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الحرب وأسعار النفط، وهذا ما يضع ضغوطاً على الأسعار".

Advertisement