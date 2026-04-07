الخولي: السياسات الحكومية "منفصلة عن الواقع" وكلفة النقل تجاوزت الرواتب

انتقد رئيس ، ، خلال مؤتمر صحافي في "بيت العامل" بجل الديب، النهج الحكومي في إدارة الملفات الاجتماعية، معتبراً أن السلطة تمارس استهتاراً غير مسبوق بحقوق الموظفين الذين بات وصولهم إلى أعمالهم عبئاً مالياً يفوق طاقتهم.



وأوضح الخولي أن فرض ضرائب إضافية على البنزين، تزامناً مع الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار عالمياً، أدى إلى قفزة جنونية في كلفة النقل.

وأشار إلى أن بقاء بدل النقل اليومي عند 450 ألف ليرة رغم تجاوز سعر صفيحة البنزين 27 دولاراً، يمثل غياباً تاماً للتخطيط، مؤكداً أن العامل بات يدفع نحو مليون وستمائة ألف ليرة يومياً للتنقل، ما يعادل 450 دولاراً شهرياً؛ وهو رقم يتخطى الحد الأدنى للأجور ويفرض خسائر فادحة على العمال.



وحذر الخولي من أن هذا الواقع يدفع الآلاف نحو "العزوف القسري" عن العمل، مما يهدد بإقفال المؤسسات وتفاقم البطالة. وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، مطالباً بتصحيح فوري وعادل لبدل النقل وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، منعاً للوصول إلى مرحلة يصبح فيها العمل "ترفاً" لا يقدر عليه اللبنانيون.