تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الخولي: السياسات الحكومية "منفصلة عن الواقع" وكلفة النقل تجاوزت الرواتب

07-04-2026 | 05:50
A-
A+
الخولي: السياسات الحكومية منفصلة عن الواقع وكلفة النقل تجاوزت الرواتب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، خلال مؤتمر صحافي في "بيت العامل" بجل الديب، النهج الحكومي في إدارة الملفات الاجتماعية، معتبراً أن السلطة تمارس استهتاراً غير مسبوق بحقوق الموظفين الذين بات وصولهم إلى أعمالهم عبئاً مالياً يفوق طاقتهم.

وأوضح الخولي أن فرض ضرائب إضافية على البنزين، تزامناً مع الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً، أدى إلى قفزة جنونية في كلفة النقل.
 
وأشار إلى أن بقاء بدل النقل اليومي عند 450 ألف ليرة رغم تجاوز سعر صفيحة البنزين 27 دولاراً، يمثل غياباً تاماً للتخطيط، مؤكداً أن العامل بات يدفع نحو مليون وستمائة ألف ليرة يومياً للتنقل، ما يعادل 450 دولاراً شهرياً؛ وهو رقم يتخطى الحد الأدنى للأجور ويفرض خسائر فادحة على العمال.

وحذر الخولي من أن هذا الواقع يدفع الآلاف نحو "العزوف القسري" عن العمل، مما يهدد بإقفال المؤسسات وتفاقم البطالة. وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، مطالباً بتصحيح فوري وعادل لبدل النقل وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، منعاً للوصول إلى مرحلة يصبح فيها العمل "ترفاً" لا يقدر عليه اللبنانيون.
Advertisement
الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان

الاتحاد العام

مارون الخولي

رئيس الاتحاد

جل الديب

النفط

ما يه

تابع
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24