هاني: المحافظة ركيزة الأمن الغذائي وإنتاجها سيغطي السوق المحلي

تفقد ، يرافقه والنائبان ووليد البعريني، حقول البطاطا والبيوت البلاستيكية في مع انطلاق موسم 2026.

وأكد هاني خلال توقيعه عقوداً زراعية أن عكار تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي اللبناني، خاصة بعد تضرر نحو 22% من الأراضي الزراعية والإنتاج بسبب الحرب الأخيرة.



ووجه هاني التحية لمزارعي الجنوب الصامدين، مشيراً إلى أن عكار بدأت فعلياً بإنتاج البطاطا مطلع نيسان، ومن المتوقع أن تؤمن حاجة السوق المحلي تدريجياً بإنتاج وافر بفضل الأمطار الكافية.

وأوضح أن الوزارة تمنح الأولوية لتغطية الاستهلاك الداخلي مع السعي لفتح أسواق خارجية لتصريف الفائض، نظراً لجودة المنتج اللبناني.



وختم الوزير مشدداً على العمل لتجاوز أزمة تضرر سلاسل التوريد والبنى التحتية، من خلال ربط المزارعين مباشرة بالأسواق وتأمين قنوات تسويق بديلة تضمن أسعاراً عادلة للمنتجين واستقراراً للسوق في هذه الظروف الاستثنائية.