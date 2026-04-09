بالتعاون مع شركات طاقة كبرى.. ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات نفط وغاز جديدة

أعلنت للنفط في يوم الأربعاء عن ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط والغاز بالتعاون مع شركات طاقة كبرى من وإسبانيا والجزائر.



وقالت المؤسسة في بيان إن الاكتشاف الأول يقع في حوض غدامس النفطي، وجاء بالتعاون مع وحدة تابعة لشركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك"، ويبلغ معدل الإنتاج فيه 13 مليون قدم مكعبة من و327 برميلاً من المكثفات يومياً.



ويقع حوض غدامس في ليبيا، بالقرب من الحدود مع .

أما الاكتشاف الثاني للغاز فقد جاء بالتعاون مع شركة إيني شمال إفريقيا ، حيث أظهر اختباران منفصلان معدلات تدفق تبلغ 14 مليون قدم مكعبة و24 مليون قدم مكعبة.



ويقع الاكتشاف في "المنطقة المغمورة غرب ليبيا) على بعد نحو 95 كيلومترا من الساحل.



وحققت المؤسسة الوطنية كذلك اكتشافاً مع شركة ريمسا، الفرع لشركة ريبسول ، في آبار استكشافية في حوض مرزوق، على بعد 800 كيلومتر تقريبا جنوب . وأفادت الشركة بأن الاختبارات التي أجريت بعد الحفر أظهرت معدل إنتاج 763 برميلا من يومياً.



ويعتمد الاقتصاد الليبي على النفط في أكثر من 95% من ناتجه الاقتصادي.