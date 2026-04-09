إقتصاد

بالتعاون مع شركات طاقة كبرى.. ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات نفط وغاز جديدة

بالتعاون مع شركات طاقة كبرى.. ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات نفط وغاز جديدة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأربعاء عن ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط والغاز بالتعاون مع شركات طاقة كبرى من إيطاليا وإسبانيا والجزائر.

وقالت المؤسسة في بيان إن الاكتشاف الأول يقع في حوض غدامس النفطي، وجاء بالتعاون مع وحدة تابعة لشركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك"، ويبلغ معدل الإنتاج فيه 13 مليون قدم مكعبة من الغاز و327 برميلاً من المكثفات يومياً.

ويقع حوض غدامس في شمال غرب ليبيا، بالقرب من الحدود مع الجزائر.
أما الاكتشاف الثاني للغاز فقد جاء بالتعاون مع شركة إيني شمال إفريقيا الإيطالية، حيث أظهر اختباران منفصلان معدلات تدفق تبلغ 14 مليون قدم مكعبة و24 مليون قدم مكعبة.

ويقع الاكتشاف في "المنطقة المغمورة غرب ليبيا) على بعد نحو 95 كيلومترا من الساحل.

وحققت المؤسسة الوطنية كذلك اكتشافاً مع شركة ريمسا، الفرع الليبي لشركة ريبسول الإسبانية، في آبار استكشافية في حوض مرزوق، على بعد 800 كيلومتر تقريبا جنوب طرابلس. وأفادت الشركة بأن الاختبارات التي أجريت بعد الحفر أظهرت معدل إنتاج 763 برميلا من النفط يومياً.

ويعتمد الاقتصاد الليبي على النفط في أكثر من 95% من ناتجه الاقتصادي.
