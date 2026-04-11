النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 2022

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات الجمعة مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022، قبيل محادثات بين والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وحامت العقود الآجلة للخام بالقرب من 100 دولار للبرميل، مع استمرار الهجمات والقيود على تدفق عبر ، واستمرار المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات.



وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، أو 0.8% عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولار للبرميل، مختتمة أسبوعاً شهدت فيه العقود انخفاضاً بنسبة 12.7%.

