إقتصاد

سلطنة عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز

12-04-2026 | 16:00
أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان عن طرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس بين الشركات البترولية المحلية والعالمية، في إطار جهودها لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بكفاءة وابتكار تضمن استدامتها، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وتتوزع مناطق الامتياز المطروحة (12، و16، و55، و42، و45) على مناطق جغرافية واسعة تمتاز بإمكانيات جيولوجية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناطق يأتي ضمن نهجها المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة القائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز.
وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم تمر بعدة مراحل تشمل استعراض الفرص المتاحة، والتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على البيانات الفنية، ثم تقديم العروض عبر المنصة المخصصة قبل الموعد النهائي.

ودعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطّلاع على تفاصيل الطرح من خلال موقع المناقصة، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة.

كما يأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
Advertisement
