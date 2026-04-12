إقتصاد
سلطنة عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز
Lebanon 24
12-04-2026
|
16:00
أعلنت
وزارة الطاقة
والمعادن في سلطنة
عُمان
عن طرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي
النفط والغاز
للتنافس بين الشركات البترولية المحلية والعالمية، في إطار جهودها لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بكفاءة وابتكار تضمن استدامتها، وتدعم نمو
الاقتصاد الوطني
بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتتوزع مناطق الامتياز المطروحة (12، و16، و55، و42، و45) على مناطق جغرافية واسعة تمتاز بإمكانيات جيولوجية كبيرة.
وأكدت الوزارة أن طرح هذه المناطق يأتي ضمن نهجها المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة القائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة لقطاعي
النفط
والغاز.
وأوضحت الوزارة أن عملية التقديم تمر بعدة مراحل تشمل استعراض الفرص المتاحة، والتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على البيانات الفنية، ثم تقديم العروض عبر المنصة المخصصة قبل الموعد النهائي.
ودعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطّلاع على تفاصيل الطرح من خلال موقع المناقصة، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً
من اليوم
، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة.
كما يأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة الطاقة والمعادن نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز الشراكات مع
الشركات العالمية
، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
مواضيع ذات صلة
سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الغاز الإيرانية وتدعو لوقف التصعيد
Lebanon 24
سلطنة عُمان تستنكر استهداف منشآت الغاز الإيرانية وتدعو لوقف التصعيد
13/04/2026 01:59:32
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطنة عمان: ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم بزورق مسيّر تدعى MKV VYOM
Lebanon 24
سلطنة عمان: ناقلة النفط التي تعرضت للهجوم بزورق مسيّر تدعى MKV VYOM
13/04/2026 01:59:32
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: كوريا الجنوبية تطلب من عُمان دعما في إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
رويترز: كوريا الجنوبية تطلب من عُمان دعما في إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال
13/04/2026 01:59:32
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: قد يكون للاضطرابات بقطاع النفط والغاز بالخليج تأثير كبير على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: قد يكون للاضطرابات بقطاع النفط والغاز بالخليج تأثير كبير على اقتصاد الاتحاد الأوروبي
13/04/2026 01:59:32
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشركات العالمية
الاقتصاد الوطني
النفط والغاز
وزارة الطاقة
من اليوم
المعادن
الغاز
تابع
قد يعجبك أيضاً
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
Lebanon 24
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
16:39 | 2026-04-12
12/04/2026 04:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. سوريا والأردن يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
Lebanon 24
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. سوريا والأردن يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
14:52 | 2026-04-12
12/04/2026 02:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع
Lebanon 24
زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع
14:00 | 2026-04-12
12/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لدعم مشروعات معادن حيوية.. أستراليا وأميركا تخصصان 3.5 مليار دولار
Lebanon 24
لدعم مشروعات معادن حيوية.. أستراليا وأميركا تخصصان 3.5 مليار دولار
12:20 | 2026-04-12
12/04/2026 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم كلّفت الحرب على إيران الميزانيّة الإسرائيليّة؟
Lebanon 24
كم كلّفت الحرب على إيران الميزانيّة الإسرائيليّة؟
09:45 | 2026-04-12
12/04/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
16:39 | 2026-04-12
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
14:52 | 2026-04-12
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. سوريا والأردن يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم
14:00 | 2026-04-12
زيادات ضريبية جديدة في السودان تهدد بارتفاع أسعار السلع
12:20 | 2026-04-12
لدعم مشروعات معادن حيوية.. أستراليا وأميركا تخصصان 3.5 مليار دولار
09:45 | 2026-04-12
كم كلّفت الحرب على إيران الميزانيّة الإسرائيليّة؟
08:43 | 2026-04-12
روسيا: مستعدّون لتزويد أوروبا بالغاز
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 01:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
