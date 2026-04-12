النفط فوق 100 دولار

قفزت أسعار وتجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل، مع استعداد البحرية الأميركية لفرض السيطرة على حركة السفن في ، بعد انتهاء المحادثات بين وإيران من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7.11 دولارات، أو 7.47 في المئة، إلى 102.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت قد أنهت جلسة الجمعة على تراجع نسبته 0.75 في المئة.



كما صعد خام غرب الوسيط إلى 104.43 دولارات للبرميل، بزيادة 7.86 دولارات، أو 8.14 في المئة، بعد أن كان قد انخفض 1.33 في المئة في الجلسة السابقة.

