خطة ترامب لـحصار هرمز.. هل تشتعل أزمة طاقة عالمية؟

كشف تقرير لبلومبيرغ عن ملامح خطة أميركية تهدف إلى تشديد الخناق على صادرات عبر تضييق الخيارات في مضيق هرمز، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية.



وتسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خفض تدفقات الخام إلى أدنى مستوياتها، مستهدفة ما يعرف بـ "أسطول الظل" الذي يعتمد عليه النظام في للالتفاف على الدولية. وتتضمن الخطة فرض قيود صارمة على شركات الشحن والتأمين والموانئ التي تتعامل مع الناقلات الإيرانية، مع التركيز بشكل خاص على الممرات المائية الحيوية التي تشكل شريان الحياة لهذه التجارة.



ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط العالمية في ظل المخاوف من ردود فعل انتقامية قد تؤثر على سلامة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً.

كما تهدف الخطة إلى تجفيف منابع التمويل وتقليل قدرة المناورة في الأسواق الآسيوية، التي تعد الوجهة الرئيسية لصادراتها النفطية في الوقت الراهن.

(بلومبيرغ)