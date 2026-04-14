مع تنامي آمال الحل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.. تراجع في اسعار النفط

تراجعت أسعار خلال تعاملات صباح الثلاثاء، مع تنامي آمال الأسواق بإمكانية التوصل إلى مسار لاحتواء التوتر في ، رغم بدء تطبيق إجراءات مشددة تستهدف حركة الشحن .



وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي تسليم أيار بأكثر من 2% لتسجل 96.91 دولار للبرميل، فيما تراجع ، المؤشر العالمي، تسليم حزيران بنسبة 1.88% إلى 97.49 دولار للبرميل.



وجاء هذا التراجع في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات ما وصفته بـ"حصار" الموانئ الإيرانية، مقابل إشارات سياسية توحي بأن قنوات الحوار بين الولايات المتحدة وإيران لم تغلق بالكامل بعد.

Advertisement