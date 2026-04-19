"المركزي" الأوروبي يميل لتثبيت الفائدة وترقب تداعيات حرب إيران

19-04-2026 | 23:00
يتجه النقاش داخل البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الحالي، مع تفضيل التريث قبل اتخاذ أي قرار بشأن تداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والنمو، حسب ما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ".

ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن المعطيات الحالية لا تزال غير كافية للحكم على حجم الأثر الاقتصادي للصراع، خاصة في ظل استمرار مفاوضات السلام وتراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا المسار الحذر، فيما تراجع غولدمان ساكس عن توقعاته السابقة برفع الفائدة في نيسان، في إشارة إلى انحسار الضغوط العاجلة لتشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وتوقع استطلاع رأي أن يرفع "البنك المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يونيو المقبل، في الوقت الذي أدت فيه الحرب الإيرانية إلى ارتفاع معدلات التضخم هذا العام.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة "بلومبرغ" خلال الفترة من 9 إلى 15 نيسان الحالي، من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة واحدة بواقع ربع نقطة، وسط توقعات بأن الصراع لن يؤدي إلى صدمة طويلة المدى في الأسعار.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.8% في 2026 مقابل 2% في توقعات سابقة، قبل أن ينخفض مرة أخرى هذا العام إلى 2.1% ثم يتراجع خلال عام 2027 إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: حرب إيران لها تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالمركزي الأوروبي: حرب طويلة مع إيران قد ترفع تضخم منطقة اليورو
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تفتقر إلى "الشجاعة" في شأن حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسواق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 07:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-19
Lebanon24
14:00 | 2026-04-19
Lebanon24
12:47 | 2026-04-19
Lebanon24
10:27 | 2026-04-19
Lebanon24
07:00 | 2026-04-19
Lebanon24
04:46 | 2026-04-19
