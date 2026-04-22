بعد تمديد ترامب للهدنة مع إيران.. أسعار النفط تسجل انخفاضا

تراجعت أسعار اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات في ، إذ يقيّم المستثمرون محادثات السلام بين وإيران عقب تمديد لوقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة ⁠لخام برنت 21 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى98.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 89.39 دولار، بعد ان ارتفعت إلى 90.71 دولار.



وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة الثلاثاء.



الأميركي إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع ‌إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات فقط من انتهائه، للسماح بمواصلة المحادثات الرامية لإنهاء حرب عصفت بالاقتصاد العالمي.



وأوضح أيضا أن حصار البحرية ‌الأميركية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر.