وسط شكوك في وقف إطلاق النار مع إيران.. الدولار عند ذروته

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ أدت الشكوك حيال إعلان الرئيس الأميركي تمديد وقف إطلاق النار مع إلى أجل غير مسمى إلى زيادة الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا، مما دفعها إلى أعلى مستوى في أسبوع.



وبالنسبة للسياسة النقدية، تم تفسير تصريحات المرشح لرئاسة (البنك المركزي الأميركي) خلال جلسة في على أنها تميل للتشديد النقدي بعض الشيء، في حين قدمت بيانات مبيعات التجزئة القوية نظرة متفائلة عن قوة الاقتصاد الأميركي.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 نيسان.

Advertisement