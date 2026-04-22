ارتفاع أسعار الشحن والطاقة يضغط على الشركات الألمانية

أفادت غرفة الصناعة والتجارة بأن الحرب الأميركية على أطلقت "رد فعل متسلسلاً ملموساً" في الاقتصاد الألماني، تسبب في "زيادات هائلة في التكاليف" بالنسبة للشركات.



وأوضحت الغرفة أن الارتفاعات المفاجئة في الأسعار وتغير أسعار الشراء يومياً جعل من المستحيل تقريباً التخطيط على أساس حسابات موثوقة.



وأظهر استطلاع عاجل أجرته الغرفة وشمل نحو 2400 منشأة أن 83% من الشركات أبلغت عن حدوث تأثيرات سلبية على أعمالها، وارتفعت هذه النسبة في القطاع الصناعي لتصل إلى 87%، وفقاً لوكالة "د ب أ".



وذكرت الشركات أن أبرز الأعباء التي تواجهها تتمثل في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل "73%"، وزيادة أسعار الطاقة "71%"، بالإضافة إلى ذلك، أفادت 58% من المنشآت بارتفاع أسعار المواد الخام والمستلزمات.



وقال كبير المحللين في الغرفة فولكر تراير: "موجة التكاليف تجتاح الشركات"، مشيراً إلى وجود رد فعل متسلسل يمتد على طول سلسلة القيمة المضافة بأكملها.



ووفقاً للغرفة، بدأت العديد من المنشآت بالفعل في الاستجابة لهذا الوضع عبر رفع الأسعار والتحفظ في الاستثمارات؛ حيث تحاول نصف الشركات تمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء، بينما تؤجل أكثر من شركة من بين كل ثلاث شركات "37%" استثماراتها أو مشاريعها، علاوة على ذلك، قامت 43% من الشركات بتوسيع نطاق لديها.



وأكد تراير أن كل هذه العوامل تفاقم الوضع في كمركز اقتصادي، مشدداً على أن الحالة كانت صعبة بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي، وأضاف: "اقتصادنا يعيش في وضع الأزمة منذ ست سنوات، وعلينا بذل كل ما في وسعنا للصمود في ظل هذه التعقيدات الجيوسياسية".



وطالب تراير بالتدخل الآن عبر إصلاحات جذرية لتخفيض التكاليف، والحد من البيروقراطية، وتسريع الإجراءات، مشيراً إلى وجود العديد من المشكلات محلية الصنع التي يجب معالجتها.

