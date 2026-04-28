الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية

قفزت أسعار بأكثر من 3% في التداولات، متأثرة بالانسداد شبه الكامل لمضيق هرمز وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ، مما أدى إلى عرقلة إمدادات الطاقة الحيوية من ، قبل أن تتقلص المكاسب نسبياً إثر إعلان دولة انسحابها من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس".



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.1% لتصل إلى 111.60 دولاراً للبرميل، محققةً مكاسب لليوم السابع على التوالي، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.7% ليتجاوز حاجز الـ 100 دولار للمرة الأولى منذ منتصف نيسان.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تشاؤم أميركي تجاه المقترحات لإنهاء الحرب، وإصرار على إغلاق الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للطاقة.



وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الإمارات انسحابها من "أوبك" و"أوبك بلس" اعتباراً من مطلع أيار 2026، في قرار وصفته بأنه يتماشى مع "الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية" للدولة وتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى تهدئة طفيفة في وتيرة صعود الأسعار العالمية.

(رويترز)