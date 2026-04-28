إقتصاد
الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية
Lebanon 24
28-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسعار
النفط
بأكثر من 3% في التداولات، متأثرة بالانسداد شبه الكامل لمضيق هرمز وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في
إيران
، مما أدى إلى عرقلة إمدادات الطاقة الحيوية من
الشرق الأوسط
، قبل أن تتقلص المكاسب نسبياً إثر إعلان دولة
الإمارات
انسحابها من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس".
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.1% لتصل إلى 111.60 دولاراً للبرميل، محققةً مكاسب لليوم السابع على التوالي، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.7% ليتجاوز حاجز الـ 100 دولار للمرة الأولى منذ منتصف نيسان.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تشاؤم أميركي تجاه المقترحات
الإيرانية
لإنهاء الحرب، وإصرار
طهران
على إغلاق الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للطاقة.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الإمارات انسحابها من "أوبك" و"أوبك بلس" اعتباراً من مطلع أيار 2026، في قرار وصفته
وكالة الأنباء
الإماراتية
بأنه يتماشى مع "الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية" للدولة وتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى تهدئة طفيفة في وتيرة صعود الأسعار العالمية.
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
Lebanon 24
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول نفطي عراقي: لا توجد لدى العراق أي خطط لمغادرة منظمة أوبك أو أوبك+
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول نفطي عراقي: لا توجد لدى العراق أي خطط لمغادرة منظمة أوبك أو أوبك+
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وام: الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من أيار 2026
Lebanon 24
وام: الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من أيار 2026
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوبك+" قد تدرس رفعاً أكبر لإنتاج النفط بعد قصف إيران
Lebanon 24
"أوبك+" قد تدرس رفعاً أكبر لإنتاج النفط بعد قصف إيران
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
Lebanon 24
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
16:35 | 2026-04-28
28/04/2026 04:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مليارات الدولارات في قبضة طهران الرقمية.. هكذا تلتف إيران على الحصار المالي
Lebanon 24
مليارات الدولارات في قبضة طهران الرقمية.. هكذا تلتف إيران على الحصار المالي
16:00 | 2026-04-28
28/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
Lebanon 24
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
11:14 | 2026-04-28
28/04/2026 11:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
Lebanon 24
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
11:05 | 2026-04-28
28/04/2026 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
Lebanon 24
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
08:58 | 2026-04-28
28/04/2026 08:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
28/04/2026 02:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
28/04/2026 05:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
04:01 | 2026-04-28
28/04/2026 04:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
16:35 | 2026-04-28
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
16:00 | 2026-04-28
مليارات الدولارات في قبضة طهران الرقمية.. هكذا تلتف إيران على الحصار المالي
11:14 | 2026-04-28
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
11:05 | 2026-04-28
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
08:58 | 2026-04-28
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
08:27 | 2026-04-28
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
