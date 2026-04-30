رغم التضخم والنفط… الأسهم الأميركية تحلق عالياً

تتجه المؤشرات الأميركية لمواصلة قطار الصعود القياسي الذي غذته أرباح عمالقة التكنولوجيا، متحدية بذلك ضغوط التضخم وأسعار الطاقة الملتهبة.



وقفزت عقود "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بنسبة 0.2% في التداولات الآسيوية، بعدما أغلقت المؤشرات الأساسية عند مستوياتها التاريخية مدعومة بنتائج فصلية قوية، فيما قفز سهم "أبل" بعد تقديم توقعات إيرادات واعدة.



ورأى كريس زاكاريلي من "نورثلايت لإدارة الأصول" أن "الأسهم يمكنها مواصلة الصعود حتى في ظل ارتفاع الطاقة والتضخم، طالما استمر الاقتصاد في النمو وزادت أرباح الشركات".



غير أن هذا التفاؤل يصطدم ببيانات مقلقة، إذ قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للاحتياطي ، بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2022. وتتزايد الرهانات على أن سيرفع الفائدة في حزيران ما لم تنفرج أزمة الطاقة.



وقال مايكل بول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "بلومبرغ": "صدمة تظهر بوضوح في العملات والسندات، ومع ذلك تتداول الأصول عالية المخاطر في أميركا كما لو أن الأضرار ستكون محدودة. استدامة هذا الوضع أحد أهم النقاشات راهناً".



وفي الأسواق، صعد خام "غرب تكساس الوسيط" 0.6% إلى 105.70 دولارات، وسط تمسك بالحصار البحري على . واستقر الدولار بعد أسوأ أداء شهري منذ حزيران، وارتفع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات إلى 4.39%، فيما استقر قرب 4630 دولاراً للأونصة.



أما في طوكيو، فتراجع الين قليلاً إلى 157.18 مقابل الدولار بعد تدخل ياباني الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات من أن استدامة قوته غير مرجحة مع استمرار أسعار الفائدة السلبية وكلفة الطاقة المرتفعة. (الشرق)



