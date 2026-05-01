الدولار يتراجع في سوريا.. هذه آخر الارقام

سجّل الدولار تراجعاً أمام الليرة ، اليوم الجمعة 1 أيار 2026، في السوق الموازية بمختلف المدن السورية، بالتزامن مع إعلان مصرف المركزي تفاهمات جديدة مع الألماني.



وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية إن الاتفاق مع الجانب الألماني يشمل بدء خطوات إعادة تطبيع العلاقات المصرفية بين الجانبين، إضافة إلى المباشرة بإجراءات فتح حساب خاص للمصرف المركزي السوري لدى نظيره الألماني.



وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً للقطاع المالي السوري، وتمنح دفعاً للمصرف المركزي ومنظومة العمل المالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية ستبدأ فوراً خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة "سانا"، أن المصرف المركزي يعمل ضمن استراتيجية تهدف إلى تحقيق تقدم مستمر في ملف الانفتاح المالي، على أن تشهد الفترة المقبلة خطوات إضافية في هذا الاتجاه.



ويأتي هذا التحرك في إطار جهود لإعادة ربط النظام المصرفي السوري بالمؤسسات المالية الأوروبية والدولية، بعد القيود والعقوبات والعزلة المصرفية.



وفي نشرة الصرف الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر الدولار عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع بالليرة القديمة، أي 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للبيع.



كما حدد سعر اليورو عند 12849.89 ليرة للشراء و12978.38 ليرة للبيع، فيما سجلت الليرة 247.22 ليرة للشراء و249.69 ليرة للبيع.



أما في السوق السوداء، فسجل الدولار نحو 13250 ليرة للشراء و13340 ليرة للبيع. وفي الحسكة، بلغ 13250 ليرة للشراء و13320 ليرة للبيع.



وبذلك، تساوي 100 دولار وفق السعر الرسمي نحو 1.110 مليون ليرة سورية، فيما تعادل في السوق الموازية نحو 1.334 مليون ليرة بحسب سعر البيع.



وسجل اليورو في السوق السوداء نحو 15420 ليرة للشراء و15650 ليرة للبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 291 ليرة للشراء و295 ليرة للبيع. (العين)

