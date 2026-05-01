تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ أربعة عقود

Lebanon 24
01-05-2026 | 12:51
A-
A+

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ أربعة عقود
تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ أربعة عقود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجل اقتصاد تايوان أسرع وتيرة نمو له في أربعة عقود، مدفوعاً بارتفاع الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك رغم المخاوف المرتبطة بالأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

وتعد الجزيرة لاعباً عالمياً محورياً في صناعة رقائق أشباه الموصلات التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما استطاع اقتصادها الحفاظ على وتيرة نمو سريعة خلال السنوات الماضية.


ونظراً إلى اعتماد تايوان شبه الكامل على واردات الطاقة التي تأتي بمعظمها من الشرق الأوسط، كانت هناك خشية من أن تؤثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على اقتصاد تايبيه، ولاسيما قطاع الرقائق الحيوي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبحسب هيئة الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، وهو أسرع نمو يسجله اقتصاد الجزيرة منذ الربع الثاني من عام 1987.

وجاءت النسبة أعلى من توقعات "بلومبرغ" البالغة 11.3%، علماً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 12.7% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت المسؤولة في مديرية الموازنة والمحاسبة والإحصاء تشيانغ شين يي، إن "التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عزز بقوة الطلب على قدرات الحوسبة، ما دفع إلى تزخيم الصادرات المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية".

وسعت تايبيه إلى الحد من الأثر الاقتصادي لحرب إيران عبر تحمل الجزء الأكبر من ارتفاع أسعار الوقود، وضمان إمدادات آمنة من الغاز الطبيعي المسال والنفط.
Advertisement
تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24