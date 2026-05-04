جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض "البنك الدولي" لمواجهة أضرار الحرب

شارك ياسين جابر في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026، والتي انعقدت افتراضياً "عن بُعد" بدلاً من الاجتماعات التي كانت مقررة حضورياً في أبو ظبي.



ويتمثل في الجلسات المشتركة عبر مدير المالية العام معراوي، حيث تركز المداخلات على الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد نتيجة تداخل الأزمة المالية مع تداعيات الحرب والاعتداءات ، مما أثر مباشرة على الاقتصاد والمالية العامة وقدرة تلبية احتياجاتها.

وسيؤكد لبنان التزامه بمسار الإصلاح من خلال تعزيز الإيرادات، تحسين الامتثال الضريبي، تحديث الإدارة الضريبية نحو الأنظمة الرقمية، وتطوير إدارة النقد والدين العام والشفافية.



وعلى صعيد الاستقبالات، بحث الوزير جابر مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني المسائل الاقتصادية الملحة وتشريعات الإصلاح المصرفي لضرورة تسريع إقرارها.

وطرح الجانبان فكرة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي المال والموازنة والاقتصاد لتبادل الأفكار بما يخدم التعافي المالي والاقتصادي. كما استقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، حيث جرى استعراض شامل لأوضاع الجامعة.



وبعد الظهر، عقد الوزير جابر اجتماع عمل مع رئيس مكتب البنك الدولي في لبنان، أنريكو أرماس، استكمالاً لمحادثات الأخيرة. وتناول الاجتماع الآليات المعتمدة للتصدي للأزمات عبر إعادة تصويب وجهة بعض القروض القائمة مع البنك الدولي نحو الأولويات الملحة، بهدف تحسين الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب والنزوح.