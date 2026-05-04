تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
20
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض "البنك الدولي" لمواجهة أضرار الحرب
Lebanon 24
04-05-2026
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك
وزير المالية
ياسين جابر في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026، والتي انعقدت افتراضياً "عن بُعد" بدلاً من الاجتماعات التي كانت مقررة حضورياً في أبو ظبي.
ويتمثل
لبنان
في الجلسات المشتركة عبر مدير المالية العام
جورج
معراوي، حيث تركز المداخلات
اللبنانية
على الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد نتيجة تداخل الأزمة المالية مع تداعيات الحرب والاعتداءات
الإسرائيلية
، مما أثر مباشرة على الاقتصاد والمالية العامة وقدرة
الدولة على
تلبية احتياجاتها.
وسيؤكد لبنان التزامه بمسار الإصلاح من خلال تعزيز الإيرادات، تحسين الامتثال الضريبي، تحديث الإدارة الضريبية نحو الأنظمة الرقمية، وتطوير إدارة النقد والدين العام والشفافية.
وعلى صعيد الاستقبالات، بحث الوزير جابر مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني المسائل الاقتصادية الملحة وتشريعات الإصلاح المصرفي لضرورة تسريع إقرارها.
وطرح الجانبان فكرة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي المال والموازنة والاقتصاد لتبادل الأفكار بما يخدم التعافي المالي والاقتصادي. كما استقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، حيث جرى استعراض شامل لأوضاع الجامعة.
وبعد الظهر، عقد الوزير جابر اجتماع عمل مع رئيس مكتب البنك الدولي في لبنان، أنريكو أرماس، استكمالاً لمحادثات
واشنطن
الأخيرة. وتناول الاجتماع الآليات المعتمدة للتصدي للأزمات عبر إعادة تصويب وجهة بعض القروض القائمة مع البنك الدولي نحو الأولويات الملحة، بهدف تحسين الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب والنزوح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر يدعو إلى تنسيق دولي ووطني عاجل لتقييم أضرار الحرب وخطط التعافي
Lebanon 24
جابر يدعو إلى تنسيق دولي ووطني عاجل لتقييم أضرار الحرب وخطط التعافي
04/05/2026 19:19:27
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية ل"رويترز": نعمل مع البنك الدولي للوصول إلى تقييم سريع للأضرار
Lebanon 24
وزير المالية ل"رويترز": نعمل مع البنك الدولي للوصول إلى تقييم سريع للأضرار
04/05/2026 19:19:27
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط: وقعنا قرضاً بـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم النازحين
Lebanon 24
البساط: وقعنا قرضاً بـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم النازحين
04/05/2026 19:19:27
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي: نتحرك لمساعدة الدول المتضررة من الصراع بالمنطقة
Lebanon 24
البنك الدولي: نتحرك لمساعدة الدول المتضررة من الصراع بالمنطقة
04/05/2026 19:19:27
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الدولة على
اللبنانية
إسرائيل
واشنطن
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
تنسيق لبناني - سوري - أردني لتعزيز "خط الغاز العربي".. جاهزية فنية لربط الشبكات
Lebanon 24
تنسيق لبناني - سوري - أردني لتعزيز "خط الغاز العربي".. جاهزية فنية لربط الشبكات
10:58 | 2026-05-04
04/05/2026 10:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
Lebanon 24
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
08:39 | 2026-05-04
04/05/2026 08:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمعهد البحوث الصناعية بشأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر نيسان
Lebanon 24
بيان لمعهد البحوث الصناعية بشأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر نيسان
07:57 | 2026-05-04
04/05/2026 07:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ للجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة... إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ للجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة... إليكم تفاصيله
07:15 | 2026-05-04
04/05/2026 07:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا واليابان توقعان اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية
Lebanon 24
أستراليا واليابان توقعان اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية
04:37 | 2026-05-04
04/05/2026 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
03/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:58 | 2026-05-04
تنسيق لبناني - سوري - أردني لتعزيز "خط الغاز العربي".. جاهزية فنية لربط الشبكات
08:39 | 2026-05-04
10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر
07:57 | 2026-05-04
بيان لمعهد البحوث الصناعية بشأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال شهر نيسان
07:15 | 2026-05-04
بيانٌ للجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة... إليكم تفاصيله
04:37 | 2026-05-04
أستراليا واليابان توقعان اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية
04:30 | 2026-05-04
سلطان الجابر: قرار الخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد احد
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 19:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24