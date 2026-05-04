إقتصاد

جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض "البنك الدولي" لمواجهة أضرار الحرب

Lebanon 24
04-05-2026 | 08:55
جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض البنك الدولي لمواجهة أضرار الحرب
جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض البنك الدولي لمواجهة أضرار الحرب photos 0
شارك وزير المالية ياسين جابر في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2026، والتي انعقدت افتراضياً "عن بُعد" بدلاً من الاجتماعات التي كانت مقررة حضورياً في أبو ظبي.

ويتمثل لبنان في الجلسات المشتركة عبر مدير المالية العام جورج معراوي، حيث تركز المداخلات اللبنانية على الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد نتيجة تداخل الأزمة المالية مع تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، مما أثر مباشرة على الاقتصاد والمالية العامة وقدرة الدولة على تلبية احتياجاتها.
 
وسيؤكد لبنان التزامه بمسار الإصلاح من خلال تعزيز الإيرادات، تحسين الامتثال الضريبي، تحديث الإدارة الضريبية نحو الأنظمة الرقمية، وتطوير إدارة النقد والدين العام والشفافية.

وعلى صعيد الاستقبالات، بحث الوزير جابر مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني المسائل الاقتصادية الملحة وتشريعات الإصلاح المصرفي لضرورة تسريع إقرارها.
 
وطرح الجانبان فكرة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي المال والموازنة والاقتصاد لتبادل الأفكار بما يخدم التعافي المالي والاقتصادي. كما استقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، حيث جرى استعراض شامل لأوضاع الجامعة.

وبعد الظهر، عقد الوزير جابر اجتماع عمل مع رئيس مكتب البنك الدولي في لبنان، أنريكو أرماس، استكمالاً لمحادثات واشنطن الأخيرة. وتناول الاجتماع الآليات المعتمدة للتصدي للأزمات عبر إعادة تصويب وجهة بعض القروض القائمة مع البنك الدولي نحو الأولويات الملحة، بهدف تحسين الاستجابة للأضرار الناجمة عن الحرب والنزوح.
جابر يدعو إلى تنسيق دولي ووطني عاجل لتقييم أضرار الحرب وخطط التعافي
