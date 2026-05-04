تنسيق لبناني - سوري - أردني لتعزيز "خط الغاز العربي".. جاهزية فنية لربط الشبكات

عقد وزير الطاقة
والمياه جو الصدي اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة الأردنية عمان
، مع نظيريه الأردني
الدكتور صالح الخرابشة والسوري محمد البشير
، بحث خلاله سبل تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الغاز
بين الدول الثلاث.
وأكد الوزير الصدي في مؤتمر صحافي مشترك، أن هذا التعاون يساهم في إعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان
على أسس أكثر استدامة وكفاءة. وأشار إلى أهمية مشاريع الربط والغاز في تأمين مصادر موثوقة وبكلفة أقل، مبدياً تفاؤله بتحقيق تقدم ملموس قريباً.
من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الفرق الفنية قطعت شوطاً كبيراً في إعداد دراسات تأهيل الشبكات، تمهيداً لإعلان التفاصيل قريباً. وأشار إلى أن التعاون الحالي يشمل استيراد الغاز العالمي عبر الأردن
وتزويده لسوريا عبر خط الغاز العربي، مؤكداً العمل على استكمال ترتيبات مماثلة مع لبنان فور الانتهاء من إصلاح الشبكات.
بدوره، أعلن الوزير البشير نجاح الجهود في إعادة تأهيل أجزاء من خط الغاز العربي، ما حسن استقرار الشبكة في سوريا
. وكشف عن جاهزية عدد من خطوط الربط الكهربائي مع لبنان، لافتاً إلى التقدم في مشاريع نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية
لتعزيز إنتاج الكهرباء.
وختم الوزراء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الفني المشترك لتحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح الدول الثلاث.