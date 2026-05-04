تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

خسائر سياحية كبرى.. التوترات تفرض "السياحة الرخيصة" في الشرق الأوسط

Lebanon 24
04-05-2026 | 14:00
A-
A+
خسائر سياحية كبرى.. التوترات تفرض السياحة الرخيصة في الشرق الأوسط
خسائر سياحية كبرى.. التوترات تفرض السياحة الرخيصة في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد قطاع السفر والسياحة الإقليمي تحولات جذريّة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث أشار تقرير نشرته "الجزيرة" إلى أن المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة أدت إلى مفارقة اقتصادية تمثلت في ظهور فرص لـ "السفر الرخيص" إلى وجهات كانت تُعد تاريخياً مرتفعة التكاليف.

تراجع الطلب والأسعار
أدى القلق من تداعيات التصعيد العسكري والتهديدات المتبادلة إلى تراجع ملحوظ في حركة الحجوزات السياحية نحو دول الشرق الأوسط، ما دفع شركات الطيران والفنادق إلى خفض أسعارها بنسب كبيرة لجذب المسافرين.
 
ووفقاً للتقرير، فإن الوجهات القريبة من مناطق التوتر شهدت انخفاضاً في تكاليف الإقامة والطيران، مما جعلها مقصداً لـ "سياح الأزمات" الذين يبحثون عن صفقات منخفضة التكلفة رغم المخاطر الأمنية.

مستقبل القطاع والرهانات القلقة
رغم الجاذبية السعرية الحالية، يرى محللون اقتصاديون أن هذا النوع من "السياحة الرخيصة" يعكس حالة من عدم اليقين بشان المستقبل؛ حيث يواجه القطاع خطر الشلل التام في حال اندلاع مواجهة شاملة.
 
كما تسبب هذا الوضع في خسائر فادحة لقطاعات السياحة الوطنية التي تعتمد على الاستقرار لجذب الاستثمارات الطويلة الأمد، بعيداً عن صفقات اللحظة الأخيرة التي يفرضها واقع الحروب.

التأثيرات الممتدة
لم يقتصر التأثير على الدول المباشرة في الصراع، بل امتد ليشمل مسارات الطيران العالمية التي اضطرت لتغيير رحلاتها بعيداً عن الأجواء الإيرانية ومحيطها، ما رفع تكاليف التشغيل لشركات طيران أخرى، في حين بقيت الفنادق والخدمات المحلية في بعض العواصم تعاني من فائض في العرض قابله انهيار في الطلب السياحي التقليدي.
 
(الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تشكك بأهداف "مجلس السلام" لترامب وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي: التطورات في الشرق الأوسط تفرض ضغوطا على المالية العامة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"خسائر ضخمة".. هذا ما فعلته حرب الشرق الأوسط بـ"إمدادات الغاز"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء اقتصاد دول "آسيان": حرب الشرق الأوسط ربما تؤدي لتباطؤ كبير في النمو
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الطيران العالمي

الشرق الأوسط

الإيرانية

المستقبل

الإيراني

الجزيرة

الطويل

جاذبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:04 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:58 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04
Lebanon24
14:04 | 2026-05-04
Lebanon24
10:58 | 2026-05-04
Lebanon24
08:55 | 2026-05-04
Lebanon24
07:57 | 2026-05-04
Lebanon24
07:15 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24