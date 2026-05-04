|
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
إقتصاد
بعد غياب 4 سنوات.. الهند تعود رسمياً إلى سوق القمح العالمي
Lebanon 24
04-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة
رويترز
أن شركة "آي تي سي" (ITC) بدأت بالفعل تحميل شحنة تبلغ 22 ألف طن من القمح في ميناء كاندلا بغرب البلاد متوجهة إلى
دولة الإمارات العربية المتحدة
. ويمثل هذا الإجراء عودة
الهند
إلى السوق الدولية بعد حظر التصدير الذي فُرض في عام 2022 ومددته الحكومة في عامي 2023 و2024 نتيجة موجات الحر الشديدة التي استنزفت المخزونات ورفعت الأسعار المحلية لمستويات قياسية.
وسمحت الحكومة الهندية بتصدير نحو 5 ملايين طن من القمح مطلع هذا العام بعد استعادة توازن المخزون، إلا أن التصدير الفعلي ظل متعثراً بسبب ارتفاع سعر القمح الهندي مقارنة بمنتجين آخرين.
وأدى نشوب الصراع في
إيران
وتأثر الممرات الملاحية مثل مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف الشحن من مناطق أخرى، مما دفع بعض المشترين الذين يحتاجون لشحنات فورية إلى التوجه للقمح الهندي رغم سعره المرتفع نسبياً.
واستبعد محللون حدوث طفرة كبيرة في الصادرات الهندية على المدى
الطويل
، نظراً لأن أسعار القمح الهندي لا تزال أعلى بنحو 20 دولاراً للطن مقارنة بموردين من أستراليا ومنطقة البحر الأسود.
ومن المتوقع أن يقتصر الطلب الحالي على المستوردين الذين يواجهون فجوات إمداد عاجلة ويحتاجون إلى شحنات خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، بينما يفضل المشترون الآخرون الانتظار للحصول على أسعار أكثر تنافسية من الأسواق العالمية التقليدية.
(رويترز)
بعد غياب طويل... سيلين ديون تعود إلى جمهورها
بعد مرضها وغيابها لسنوات طويلة.. سيلين ديون تعود بسلسلة حفلات جديدة
ارتفاع أسعار القمح عالميًا بسبب تدهور المحاصيل في الولايات المتحدة
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
قفزة في النفط.. إيران تتحكّم بإيقاع الطاقة
خسائر سياحية كبرى.. التوترات تفرض "السياحة الرخيصة" في الشرق الأوسط
تنسيق لبناني - سوري - أردني لتعزيز "خط الغاز العربي".. جاهزية فنية لربط الشبكات
جابر يتحرك دولياً.. إعادة تصويب قروض "البنك الدولي" لمواجهة أضرار الحرب
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
إنذار عاجل من أفيخاي أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
