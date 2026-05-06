إقتصاد
النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
06-05-2026
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة
الشرق الأوسط
، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع
إيران
.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر
تموز
1.72 دولار، أو 1.57%، إلى 108.15 دولار للبرميل عند الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 4% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي لشهر يونيو/حزيران 1.60 دولار، أو 1.56%، إلى 100.67 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9% في اليوم السابق.
وقال
ترامب
على نحو غير متوقع أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر
مضيق هرمز
، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل عن الاتفاق.
