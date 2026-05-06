إقتصاد

النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران

Lebanon 24
06-05-2026 | 00:51
النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز 1.72 دولار، أو 1.57%، إلى 108.15 دولار للبرميل عند الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 4% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو/حزيران 1.60 دولار، أو 1.56%، إلى 100.67 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9% في اليوم السابق.

وقال ترامب على نحو غير متوقع أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إحراز تقدم نحو اتفاق شامل مع إيران، دون أن يقدم تفاصيل عن الاتفاق.
