تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بفضل آمال السلام في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار.. ارتفاع في أسعار الذهب
Lebanon 24
06-05-2026
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
بأكثر من1% اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار
النفط
من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4633.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.7% إلى 4643.20 دولار.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر
مضيق هرمز
، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع
إيران
، وفق "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مع تبدد الآمال في خفض الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.. انخفاض في اسعار الذهب
Lebanon 24
مع تبدد الآمال في خفض الفائدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.. انخفاض في اسعار الذهب
06/05/2026 10:47:41
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب
Lebanon 24
مع ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب
06/05/2026 10:47:41
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب
Lebanon 24
تحت ضغط ارتفاع الدولار.. تراجع أسعار الذهب
06/05/2026 10:47:41
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% على خلفية الحرب في الشرق الأوسط
06/05/2026 10:47:41
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
وقال الرئيس
مضيق هرمز
دونالد
رويترز
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك
Lebanon 24
العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك
03:18 | 2026-05-06
06/05/2026 03:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران
00:51 | 2026-05-06
06/05/2026 12:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدو تجاري".. تصريحات ترامب تثير قلق الأسواق والاتحاد الأوروبي يتحضر للرد
Lebanon 24
"عدو تجاري".. تصريحات ترامب تثير قلق الأسواق والاتحاد الأوروبي يتحضر للرد
23:00 | 2026-05-05
05/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنين بالمساعدات
Lebanon 24
تقنين بالمساعدات
15:15 | 2026-05-05
05/05/2026 03:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الأزمة الإنسانية قد تخرج عن السيطرة؟
Lebanon 24
الأزمة الإنسانية قد تخرج عن السيطرة؟
12:57 | 2026-05-05
05/05/2026 12:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
05/05/2026 07:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
05:15 | 2026-05-05
05/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
13:00 | 2026-05-05
05/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
12:30 | 2026-05-05
05/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:18 | 2026-05-06
العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك
00:51 | 2026-05-06
النفط ينخفض لليوم الثاني مع تلميح ترامب إلى اتفاق مع إيران
23:00 | 2026-05-05
"عدو تجاري".. تصريحات ترامب تثير قلق الأسواق والاتحاد الأوروبي يتحضر للرد
15:15 | 2026-05-05
تقنين بالمساعدات
12:57 | 2026-05-05
الأزمة الإنسانية قد تخرج عن السيطرة؟
12:42 | 2026-05-05
حدث مالي "تاريخي" في سوريا.. مجموعة QNB تطلق خدمات بطاقات الدفع الدولية
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 10:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24