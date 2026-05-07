تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

لتعزيز قدراتها الحوسبية.. "OpenAI" تخطط لإنفاق 50 مليار دولار

Lebanon 24
07-05-2026 | 14:13
A-
A+
لتعزيز قدراتها الحوسبية.. OpenAI تخطط لإنفاق 50 مليار دولار
لتعزيز قدراتها الحوسبية.. OpenAI تخطط لإنفاق 50 مليار دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتوقع شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي"، المطوّرة لمنصة "تشات جي بي تي"، أن تنفق نحو 50 مليار دولار على القدرات الحوسبية خلال العام الجاري، بحسب ما كشفه مسؤول بارز في الشركة.
Advertisement

وجاء هذا الرقم على لسان جريج بروكمان، الشريك المؤسس في "أوبن أيه آي"، خلال إفادته أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى التي رفعها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أحد المؤسسين، ضد الشركة.

ويزعم ماسك أن بروكمان والرئيس التنفيذي سام ألتمان حوّلا الشركة من مؤسسة غير ربحية إلى كيان ربحي، وهو ما يعتبره "استحواذاً فعلياً" على مؤسسة خيرية، في حين تنفي "أوبن أيه آي" هذه الاتهامات بشكل قاطع.


ويشير تقدير الإنفاق، الذي لم يتم الكشف عنه سابقا، حجم الاستثمار المطلوب لبناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى مع بقاء هذه التقنية في مراحلها الأولى. كما وضعت أوبن أيه.آي خططا لاستثمار أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة.


يذكر أن أوبن أيه.آي تأسست للنهوض بالذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على "البشرية جمعاء".


ويقول ماسك إن معظم قيمة الشركة، في ظل إدارة ألتمان وبروكمان، تتركز الآن في ذراعها الربحية.


في المقابل، تؤكد أوبن أيه.آي أن الجزء الأكبر من تركيزها مازال في الجزء غير الربحي، وأن إنشاء كيان تجاري كان ضروريا لتمويل استثمارات بمليارات الدولارات.


خلال جلسة المحاكمة أمس، اتهم محامي ماسك بروكمان بالجشع، مستشهدا بمذكرة يومية بدا فيها وكأنه يُفكّر في بناء ثروة تقدر بمليار دولار.


قال بروكمان إن ماسك سعى للسيطرة على ذراع أوبن أيه.آي الربحية، مدعيا حاجته إلى 80 مليار دولار لتمويل خطط بناء مدينة على كوكب المريخ. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"ناسا" تخطط لإنفاق 20 مليار دولار لبناء قاعدة على سطح القمر
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مليارات دولار أرباح "هيتاشي" السنوية بنمو قدره 30%
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يطلب 30 مليار دولار لتعزيز الذخائر والدفاع الصاروخي
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قصة 50 مليار دولار "خسرها العالم".. محللون يشرحون
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك

مؤسسة غير

الكشف عن

القادمة

المريخ

البشري

بي تي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:16 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:10 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:02 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:11 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:16 | 2026-05-07
Lebanon24
11:15 | 2026-05-07
Lebanon24
11:10 | 2026-05-07
Lebanon24
10:14 | 2026-05-07
Lebanon24
09:02 | 2026-05-07
Lebanon24
07:33 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24