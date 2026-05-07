إقتصاد

مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات

07-05-2026 | 23:00
مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات
أفاد بنك "غولدمان ساكس" يوم الاثنين بأن مخزونات النفط العالمية باتت تقترب من أدنى مستوياتها خلال ثماني سنوات، محذرًا من أن وتيرة تراجعها تثير مخاوف متزايدة، في ظل استمرار القيود على الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 6% في تعاملات الاثنين، عقب استهداف إيران عددًا من السفن في مضيق هرمز.

كما ساهمت التحركات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام البحرية الأميركية لفتح مسار الملاحة في المضيق في تصعيد التوتر إلى أعلى مستوياته منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

ووفق تقديرات البنك، فإن مخزونات النفط العالمية تكفي لتغطية نحو 101 يوم من الطلب العالمي، مع احتمال تراجعها إلى 98 يومًا مع نهاية شهر أيار.

وأضاف أنه في حين "من غير المرجح أن تصل المخزونات العالمية الإجمالية إلى الحد الأدنى من المستويات التشغيلية هذا الصيف، فإن سرعة استنفاد المخزونات وفقدان الإمدادات في بعض المناطق والمنتجات تبعث على القلق".


وأوضح أن مخزونات المنتجات المكررة التجارية العالمية انخفضت من 50 يوما قبل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى 45 يوما حاليا.


وأضاف البنك أن مخزونات المنتجات المكررة التي يسهل الوصول إليها تقترب بسرعة من مستويات منخفضة جدا. (آرم نيوز) 
