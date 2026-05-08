قطر قد تستأنف إمدادات الغاز المسال في خلال شهر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إديسون وأحد عملاء قطر للطاقة في ، نيكولا مونتي، أن الشركة تتوقع عودة قطر إلى توريد الطبيعي المسال خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً من التوصل إلى اتفاق سلام، لكن بكميات أقل من مستويات ما قبل حرب .

وأوضح أن قطر كانت قد أعلنت حالة “القوة القاهرة” على عقدها طويل الأجل مع شركة إديسون هذا العام، ما أدى إلى إلغاء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مخصصة للتسليم إلى بين نيسان وأول .

وأشار مونتي خلال فعالية في إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن أن تستأنف إنتاج الطاقة خلال شهر إلى شهر ونصف، مرجحاً أن تعود قطر لتصدير الغاز المسال خلال المدة نفسها ولكن بطاقة أقل من السابق.