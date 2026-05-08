قطر قد تستأنف إمدادات الغاز المسال في خلال شهر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إديسون الإيطالية وأحد عملاء قطر للطاقة في أوروبا، نيكولا مونتي، أن الشركة تتوقع عودة قطر إلى توريد الغاز الطبيعي المسال خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يوماً من التوصل إلى اتفاق سلام، لكن بكميات أقل من مستويات ما قبل حرب إيران.
وأوضح أن قطر كانت قد أعلنت حالة “القوة القاهرة” على عقدها طويل الأجل مع شركة إديسون هذا العام، ما أدى إلى إلغاء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مخصصة للتسليم إلى إيطاليا بين نيسان وأول تموز.
وأشار مونتي خلال فعالية في ميلانو إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام دائم، يمكن أن تستأنف دول الخليج إنتاج الطاقة خلال شهر إلى شهر ونصف، مرجحاً أن تعود قطر لتصدير الغاز المسال خلال المدة نفسها ولكن بطاقة أقل من السابق.