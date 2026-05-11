هرمز "المشلول" يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟

حذر رئيس شركة أرامكو ، أمين الناصر، من أن العالم يمر بـ "أكبر صدمة لإمدادات الطاقة في التاريخ"، نتيجة الشلل الذي أصاب حركة الملاحة في .

Advertisement

وكشف الناصر أن السوق العالمية تفقد قرابة 100 مليون برميل نفط أسبوعياً جراء استمرار إغلاق المضيق، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الأزمة ستظهر بشكل أكثر حِدّة خلال شهري أيار وحزيران مع تراجع المخزونات العالمية، وقد يمتد أثرها في توازن السوق حتى عام 2027.



وأوضح الناصر أن حركة العبور في المضيق تدهورت من 70 سفينة يومياً إلى ما دون 5 سفن، مؤكداً في الوقت ذاته جهوزية أرامكو للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً في غضون 3 أسابيع عند الحاجة.

، أشار كبير الإداريين الماليين في الشركة، زياد المرشد، إلى المتانة المالية لأرامكو التي تمتلك احتياطيات ضخمة تبلغ 250 مليار برميل، مؤكداً استمرار الشركة في تنويع مصادر تمويلها عبر السندات والصكوك لتعزيز مرونتها في مواجهة هذه التقلبات غير المسبوقة.

(رويترز)