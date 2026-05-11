تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هرمز "المشلول" يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟

Lebanon 24
11-05-2026 | 10:13
A-
A+
هرمز المشلول يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟
هرمز المشلول يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر رئيس شركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، من أن العالم يمر بـ "أكبر صدمة لإمدادات الطاقة في التاريخ"، نتيجة الشلل الذي أصاب حركة الملاحة في مضيق هرمز.
Advertisement
 
وكشف الناصر أن السوق العالمية تفقد قرابة 100 مليون برميل نفط أسبوعياً جراء استمرار إغلاق المضيق، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الأزمة ستظهر بشكل أكثر حِدّة خلال شهري أيار وحزيران مع تراجع المخزونات العالمية، وقد يمتد أثرها في توازن السوق حتى عام 2027.

وأوضح الناصر أن حركة العبور في المضيق تدهورت من 70 سفينة يومياً إلى ما دون 5 سفن، مؤكداً في الوقت ذاته جهوزية أرامكو للوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12 مليون برميل يومياً في غضون 3 أسابيع عند الحاجة.
 
من جهته، أشار كبير الإداريين الماليين في الشركة، زياد المرشد، إلى المتانة المالية لأرامكو التي تمتلك احتياطيات ضخمة تبلغ 250 مليار برميل، مؤكداً استمرار الشركة في تنويع مصادر تمويلها عبر السندات والصكوك لتعزيز مرونتها في مواجهة هذه التقلبات غير المسبوقة.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
العالم يغرق في النفايات!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"تانكر تراكرز": سفينة هندية تحمل مليونيّ برميل من النفط العراقي هُوجِمَت في هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النفط العراقية تشير إلى "تفاهمات" مع واشنطن وطهران لتخفيف تداعيات حصار مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس" الإيرانيّة: إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 19:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24

برميل يوميا

مضيق هرمز

من جهته

السعود

رويترز

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-05-11
Lebanon24
08:59 | 2026-05-11
Lebanon24
08:46 | 2026-05-11
Lebanon24
06:59 | 2026-05-11
Lebanon24
06:20 | 2026-05-11
Lebanon24
05:57 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24