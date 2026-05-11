تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بـ15 مليون يورو.. "خطة طوارئ" زراعية دولية لإنقاذ الأمن الغذائي في لبنان
Lebanon 24
11-05-2026
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الزراعة
اللبنانية
، في بيان مشترك مع
الاتحاد الأوروبي
ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، عن مواصلة تنفيذ مبادرة ممولة من الاتحاد
الأوروبي
بقيمة 15 مليون
يورو
، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للاجئين والمجتمعات المضيفة في
لبنان
.
Advertisement
وفي اجتماع رفيع المستوى عقده
وزير الزراعة
نزار
هاني مع ممثلي الجهات الدولية المانحة والمنفذة، تمت المصادقة على آليات تنفيذية تركز على دعم القدرة الإنتاجية للمزارعين عبر تقديم مساعدات نقدية، وتدريب تقني، وإعادة تأهيل الأصول الزراعية والبنى التحتية للري، بما في ذلك البرك الجبلية.
وأكد الوزير هاني أن تعزيز الأمن الغذائي بات "أولوية وطنية واستراتيجية" ترتبط بصمود المجتمعات الريفية، مشدداً على أهمية الاستثمار في الزراعة كركيزة للاستقرار والسيادة الغذائية.
وكشف البيان عن أرقام لافتة حتى شهر نيسان 2026، حيث تم تسجيل أكثر من 80 ألف مزارع في السجل الزراعي، واستفاد نحو ألفي مزارع من المساعدات النقدية، بينما تلقى قرابة ألفي مزارع تدريبات تقنية، مع استمرار العمل على تقييم أضرار ميدانية لأكثر من 1800 مزارع لتحديد أهليتهم للحصول على منح إعادة التأهيل.
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة: لخطة طارئة تواجه تحديات الأمن الغذائي
Lebanon 24
وزارة الزراعة: لخطة طارئة تواجه تحديات الأمن الغذائي
11/05/2026 19:05:10
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن
Lebanon 24
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن
11/05/2026 19:05:10
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
Lebanon 24
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
11/05/2026 19:05:10
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
11/05/2026 19:05:10
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأغذية والزراعة
الاتحاد الأوروبي
وزير الزراعة
اللبنانية
الأوروبي
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
هرمز "المشلول" يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟
Lebanon 24
هرمز "المشلول" يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟
10:13 | 2026-05-11
11/05/2026 10:13:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
Lebanon 24
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:59 | 2026-05-11
11/05/2026 08:59:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة السياحة تُعلن عن دورات اختبار لمنح إجازة "منقذ سباحة" لعام 2026
Lebanon 24
وزارة السياحة تُعلن عن دورات اختبار لمنح إجازة "منقذ سباحة" لعام 2026
08:46 | 2026-05-11
11/05/2026 08:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبة في البداوي والجوار باقفال مطمر الفوار
Lebanon 24
مطالبة في البداوي والجوار باقفال مطمر الفوار
06:59 | 2026-05-11
11/05/2026 06:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
06:20 | 2026-05-11
11/05/2026 06:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
Lebanon 24
إسرائيل ستزيد هجماتها ضد لبنان.. "جيروزاليم بوست" تكشف
10:00 | 2026-05-11
11/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:13 | 2026-05-11
هرمز "المشلول" يبتلع النفط.. هل يغرق العالم في العتمة حتى 2027؟
08:59 | 2026-05-11
حسومات كبيرة لتعويض خسارة الإقفال
08:46 | 2026-05-11
وزارة السياحة تُعلن عن دورات اختبار لمنح إجازة "منقذ سباحة" لعام 2026
06:59 | 2026-05-11
مطالبة في البداوي والجوار باقفال مطمر الفوار
06:20 | 2026-05-11
بشأن التعميمين 158 و166... إليكم ما أعلنه مصرف لبنان
05:57 | 2026-05-11
إيران تُعلن عن توقف كافة الموانئ العربية في الخليج عن العمل
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 19:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24