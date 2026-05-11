إقتصاد

بـ15 مليون يورو.. "خطة طوارئ" زراعية دولية لإنقاذ الأمن الغذائي في لبنان

Lebanon 24
11-05-2026 | 10:39
بـ15 مليون يورو.. خطة طوارئ زراعية دولية لإنقاذ الأمن الغذائي في لبنان
أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، عن مواصلة تنفيذ مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان.
وفي اجتماع رفيع المستوى عقده وزير الزراعة نزار هاني مع ممثلي الجهات الدولية المانحة والمنفذة، تمت المصادقة على آليات تنفيذية تركز على دعم القدرة الإنتاجية للمزارعين عبر تقديم مساعدات نقدية، وتدريب تقني، وإعادة تأهيل الأصول الزراعية والبنى التحتية للري، بما في ذلك البرك الجبلية.
 
وأكد الوزير هاني أن تعزيز الأمن الغذائي بات "أولوية وطنية واستراتيجية" ترتبط بصمود المجتمعات الريفية، مشدداً على أهمية الاستثمار في الزراعة كركيزة للاستقرار والسيادة الغذائية.

وكشف البيان عن أرقام لافتة حتى شهر نيسان 2026، حيث تم تسجيل أكثر من 80 ألف مزارع في السجل الزراعي، واستفاد نحو ألفي مزارع من المساعدات النقدية، بينما تلقى قرابة ألفي مزارع تدريبات تقنية، مع استمرار العمل على تقييم أضرار ميدانية لأكثر من 1800 مزارع لتحديد أهليتهم للحصول على منح إعادة التأهيل.

وزارة الزراعة: لخطة طارئة تواجه تحديات الأمن الغذائي
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: النظام الغذائي العالمي في خطر وصغار المزارعين هم الضحية
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
