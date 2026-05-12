إقتصاد

المركزي الصيني يرفع السعر المرجعي لليوان إلى أعلى مستوى منذ 2023

12-05-2026 | 23:00
المركزي الصيني يرفع السعر المرجعي لليوان إلى أعلى مستوى منذ 2023
A+
A-
حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي لليوان مقابل الدولار عند أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في خطوة فسرها المحللون بأنها إشارة لقبول بكين بعملة أقوى قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب.
ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، ثبّت المركزي الصيني السعر المرجعي عند 6.8467 يوانات للدولار، وهو المستوى الأقوى للعملة منذ اذار 2023، بينما ارتفع اليوان في التداولات الداخلية متجاوزاً مستوى 6.8 للمرة الأولى منذ شباط 2023.
 
ورغم هذا الصعود، أشار خبراء إلى أن تحديد السعر المرجعي بمستوى أضعف قليلاً من توقعات السوق يعكس رغبة بكين في كبح الرهانات المتسارعة على ارتفاع العملة قبل اللقاء القمة.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط أميركية وأوروبية تتهم الصين بإبقاء عملتها منخفضة "بصورة مصطنعة" لمنح صادراتها ميزة سعرية غير عادلة.
 
وفي حين يقدر بنك "غولدمان ساكس" أن اليوان مقوم بأقل من قيمته بنحو 20%، تؤكد بكين أن السوق يؤدي الدور الحاسم في تشكيل سعر الصرف وأنها لا تعتزم اكتساب ميزات تجارية عبر خفض قيمة العملة.
Lebanon 24
